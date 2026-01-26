اليوم.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينظم ندوتين فكريتين حول تكامل العلم والدين وقضايا الشباب

ينظم جناح الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، ندوة فكرية بعنوان «التكامل بين العلم والدين»، يُحاضر فيها الأستاذ الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والدكتور عمرو شريف، أستاذ ورئيس أقسام الجراحة بكلية طب عين شمس، والمفكر الإسلامي المهتم بقضايا الإلحاد، ويدير الندوة الإعلامي محمد الديسطي، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، وتتناول الندوة أوجه التكامل بين المعارف العلمية والثوابت الدينية، ودور هذا التكامل في ترسيخ الوعي وبناء الإنسان، والرد على الشبهات الفكرية المعاصرة.

كما يعقد جناح الأزهر، ضمن فعاليات «قراءة في كتاب»، ندوة بعنوان «الشباب بين الواقع والمأمول»، لمناقشة وتحليل كتاب الأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ويدير الندوة الدكتور حازم مبروك عطية، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، وتناقش الندوة قضايا الشباب المعاصرة، وسبل تمكينهم فكريًا وأخلاقيًا، ودور المؤسسات الدينية في دعمهم وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والتنمية.

ويشارك الأزهر الشريف، للعام العاشر على التوالي، بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، انطلاقًا من مسؤوليته التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنّاه على مدار أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة تقارب ألف متر مربع، ويضم عددًا من الأركان المتنوعة، من بينها قاعة الندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، إضافة إلى ركن الطفل وركن المخطوطات.