الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة"ميكروباص" بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإجباره على إستقلال سيارة ملاكى بالجيزة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة القاهرة) والسيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو ، وبحوزتهم (4 أسلحة بيضاء " المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"– كمية من مخدر الحشيش).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه قاموا على إثرها بإصطحابه داخل السيارة المشار إليها ولدى مقاومته لهم تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته بإستخدام الأسلحة البيضاء.

وتم تحديد المجنى عليه (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) وعثر بحوزته على (كمية لمخدر البودر)، وبمواجهته أيد ما سبق وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.






