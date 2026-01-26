الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين 10 طلاب أمام مدرسة بأسيوط



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الطلاب بأسيوط.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين أنه بتاريخ 20 الجارى حدثت مشادة كلامية بين طرف أول: (عدد 5 طلاب)، طرف ثان: (عدد 5 طلاب بمدرسة أخرى) تطورت لمشاجرة وتراشق بالحجارة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط "دون حدوث إصابات"، وأمكن ضبط طرفـى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





