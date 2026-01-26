مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد الساحة الكروية اليوم الإثنين 26 يناير 2026 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف الدوريات والمسابقات العالمية، حيث تبرز مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، بالإضافة إلى الدوري السعودي الذي يشهد عدة لقاءات حاسمة.





مباريات الدوري الإنجليزي إيفرتون X ليدز يونايتد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



- جيرونا X خيتافي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الحزم X ضمك – الساعة 5:20 مساء على قناة Thmanyah

- الاتحاد X الأخدود – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah

- النصر X التعاون – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- فيرونا X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

