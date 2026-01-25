الإسعافات الأولية وبناء الوعي الإنساني محور فعاليات الهلال الأحمر في معرض الكتاب

واصل الهلال الأحمر المصري مشاركته الفاعلة في رابع أيام الدورة 57 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، من خلال برنامج متنوع من الفعاليات التوعوية والإنسانية، التي استهدفت التعريف برسالته وخدماته ودوره في خدمة الإنسان والمجتمع، مع التركيز على بناء الوعي الإنساني والنفسي لمختلف الفئات العمرية.

وشهد جناح الهلال الأحمر المصري المتواجد في صالة (3) مدخل (2)، تنظيم عروض تعريفية ولقاءات تفاعلية، إلى جانب عرض أفلام قصيرة وثّقت الأثر الإنساني جهوده المبذولة داخل مصر وخارجها، بما يعكس دوره في الاستجابة الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما قُدمت عروض تفاعلية مباشرة حول الإسعافات الأولية و الإسعاف النفسي الأولي، من بينها عرض تطبيقي بعنوان «أنقذ حياة»، أتاح للزوار التعرف على أساسيات الإسعافات الأولية بأسلوب عملي ومبسط يعزز القدرة على التدخل السريع في المواقف الطارئة.

وفي إطار الاهتمام ببناء الوعي الإنساني منذ الطفولة، نظم الهلال الأحمر المصري جلسة حوارية بعنوان «الحكي وبناء القيم الإنسانية منذ الطفولة المبكرة»، أدارها الدكتور فتوح حسانين أستاذ طب الأطفال، وبمشاركة الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل سماح أبو بكر عزت، وميار نسيم عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ناقشت الجلسة أهمية مرحلة الطفولة المبكرة، ودور الحكي والكتاب في تشكيل شخصية الطفل وترسيخ قيم الرحمة والقيم الإنسانية، إلى جانب مساعدة أولياء الأمور على الاختيار الواعي للقراءات، وتعزيز ثقافة القراءة المبكرة داخل الأسرة، وإبراز دور المؤسسات الإنسانية في بناء الوعي المجتمعي.

وشهد اليوم الرابع إقبالًا ملحوظًا من الأطفال على أنشطة «المنقذ الصغير» التي تهدف إلى تعليم مبادئ السلامة والإسعافات الأولية، إلى جانب تنفيذ أنشطة دعم نفسي تفاعلية للأطفال من خلال «مساحة أمان» لتعزيز الشعور بالأمان والتعبير الإيجابي.

وفي سياق متصل، نفذ الهلال الأحمر المصري أنشطة مبادرة «روح وجسد»، التي تستهدف مساعدة الشباب على اكتشاف الذات، والتعرف على نقاط القوة، وقياس الذكاءات، وتعزيز الصحة النفسية وبناء التوازن النفسي والجسدي.

وتستمر فرق الاستجابة أثناء الطوارئ في التأمين الطبي لزوار المعرض وتقديم خدمات الإسعافات الأولية، والتعامل مع الحالات الطارئة، واستمرار حملات التبرع التطوعي بالدم.

ويمكن لزوار المعرض الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري أو طلب الدعم، والحصول على خدمات الإسعافات الأولية من خلال التوجه إلى جناح الهلال، أو عبر الفرق المنتشرة في أرجاء المعرض، أو الاتصال بالخط الساخن رقم (15322).