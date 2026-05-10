الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء

رحمة سمير

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد موجة حارة بدأت بالفعل وتستمر طوال الأسبوع، مع زيادة يومية في درجات الحرارة على معظم المحافظات.

 

القاهرة تسجل 33 درجة اليوم

وأوضحت "غانم"، في برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم 33 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاع الحرارة إلى 35 و36 درجة خلال الأيام المقبلة.

جنوب الصعيد الأكثر تأثرًا

أكدت الأرصاد أن محافظات جنوب الصعيد، مثل الأقصر وأسوان، تسجل درجات حرارة تتراوح بين 39 و40 درجة مئوية بسبب الكتل الهوائية الصحراوية.

 

أجواء معتدلة خلال ساعات الليل

رغم الارتفاع الكبير نهارًا، يصبح الطقس معتدلًا ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء.

 

رياح وأتربة في بعض المناطق

حذرت الهيئة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء.

 

شبورة مائية صباحية

تستمر الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

 

نصائح مهمة للمواطنين

نصحت الأرصاد بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء غطاء للرأس، مع متابعة النشرات الجوية باستمرار.

وأكدت الهيئة أن فصل الربيع يشهد تغيرات جوية سريعة، ما يتطلب متابعة يومية لحالة الطقس.

منار غانم ودرجات الحرارة الارتفاع الشبورة المائية هيئة الأرصاد الجوية

