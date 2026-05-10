موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع.. وارتفاعات قياسية في درجات الحرارة

محمد البدوي

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية موجة حارة متصاعدة ترفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات من استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع؛ وتأتي هذه الارتفاعات نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس نهارًا ويقلل من برودة الأجواء ليلًا. 

ومع اقتراب فصل الصيف تدريجيًا، تؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن التغيرات المناخية أصبحت أكثر وضوحًا في طبيعة الطقس، ما يستدعي الحذر خاصة خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصًا في محافظات الجنوب والمناطق الأكثر تأثرًا بالحرارة المرتفعة.

من جانبها؛ أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة حارة بدأت من اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل، موضحة أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا تدريجيًا يومًا بعد الآخر.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية كريمة عوض، أن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة على مختلف المحافظات.

وأضافت أن يوم الاثنين سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، على أن تبلغ الموجة ذروتها يوم الثلاثاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 36 درجة مئوية، بينما تتجاوز درجات الحرارة هذا المعدل في بعض المناطق، وتصل إلى 42 درجة بمحافظات الصعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية إلى أن الأجواء ستكون أكثر حرارة خلال الأسبوع الجاري، مع تراجع الإحساس ببرودة الطقس ليلًا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الصغرى إلى نحو 20 درجة مئوية.

وأكدت أن البلاد بدأت تودع الأجواء الباردة تدريجيًا وتستقبل الموجات الحارة، لافتة إلى أن نشاط الرياح في بعض الفترات قد يسهم نسبيًا في تلطيف الأجواء مع منتصف الأسبوع.

