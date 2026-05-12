خلوا بالكم من 12 لـ 4 عصرًا.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب قوة الموجة الحارة

تضرب البلاد حاليا موجة حارة بقوة غير معتادة، لكن المفاجأة ليست فقط في أرقام درجات الحرارة، بل في “الحرارة المحسوسة” التي تتجاوز التوقعات.

الصيف المناخي المبكر

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر دخلت فعليًا أول اختبار حقيقي لما يُعرف بـ"الصيف المناخي المبكر"، مؤكدًا أن موجة شديدة الحرارة تضرب معظم أنحاء الجمهورية خلال هذه الأيام.

وأوضح أن هذه الموجة لا تقتصر على الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بل تتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق واسعة، ما يزيد من حدة الأجواء ويؤثر على الرؤية الأفقية.

️ سر الخطورة

وأشار فهيم إلى أن التهديد الحقيقي لا يكمن في درجات الحرارة المُعلنة، بل في زيادة "الطاقة الحرارية" الناتجة عن شدة الإشعاع الشمسي، بالتزامن مع اقتراب تعامد الشمس على مدار السرطان.

وأضاف أن هذا العامل يجعل الإحساس الفعلي بالحرارة أعلى بكثير من القيم المسجلة، وهو ما يضاعف تأثيرها على الإنسان، و النباتات والمحاصيل الزراعية والحيوانات، مقارنة بنفس الدرجات في أوقات أخرى من العام.

️ خريطة الحرارة في المحافظات

وحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة تفاوتًا ملحوظًا بين المناطق:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40°م والصغرى 19°م

السواحل الشمالية: أجواء أقل حرارة نسبيًا بعظمى 26°م وصغرى 17°م

شمال الصعيد: تصل العظمى إلى 41°م

جنوب الصعيد: تسجل الذروة عند 42°م وصغرى 25°م

يأتي ذلك بالتزامن مع رياح نشطة سرعتها بين 30 و40 كم/س، قد تكون مثيرة للأتربة خاصة في المناطق المفتوحة.

️ تحذيرات عاجلة للمواطنين

في ظل هذه الظروف القاسية، شدد مركز معلومات المناخ على ضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا

الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم

ارتداء ملابس قطنية فاتحة واستخدام أغطية للرأس

توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الأتربة وانخفاض الرؤية

️ فئات الأكثر عرضة للخطر

وجه المركز تحذيرات خا١صة إلى كبار السن ومرضى الضغط والقلب والجهاز التنفسي، مطالبًا إياهم بتجنب الخروج خلال فترات الذروة، نظرًا لزيادة المخاطر الصحية في هذه الأجواء.

تحذير خطير لا تتجاهله

وحذر من ترك الأطفال داخل السيارات المغلقة، حتى لفترات قصيرة، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة قد تصل إلى الاختناق أو الوفاة نتيجة الارتفاع السريع في درجات الحرارة داخل المركبات.