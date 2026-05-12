ألمانيا تعلن رصد سفينة حربية روسية قرب إحدى جزرها وسط توتر متصاعد في بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية رصد سفينة حربية روسية قبالة إحدى الجزر الألمانية، في تطور يأتي وسط تصاعد التوترات الأمنية بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي في منطقة بحر البلطيق.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية، فإن السفينة الروسية جرى تعقبها أثناء تحركها بالقرب من المياه المحيطة بجزيرة ألمانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بنوع القطعة البحرية أو طبيعة مهمتها.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة نشاطًا عسكريًا متزايدًا، مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتكثيف عمليات المراقبة والانتشار البحري والجوي بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي.

وأشارت تقارير إلى أن القوات البحرية الألمانية وأجهزة المراقبة التابعة للحلف تتابع عن كثب التحركات الروسية في بحر البلطيق، الذي تحول خلال الأشهر الأخيرة إلى إحدى أكثر المناطق حساسية أمنيًا في أوروبا.

ولم تصدر موسكو تعليقًا فوريًا بشأن الإعلان الألماني، فيما تؤكد روسيا مرارًا أن تحركاتها العسكرية في المياه الدولية تأتي ضمن أنشطة اعتيادية ومشروعة.

في المقابل، تعتبر دول أوروبية أن تزايد الوجود العسكري الروسي قرب حدودها ومياهها الإقليمية يعكس تصاعد الضغوط الأمنية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وتدهور العلاقات بين موسكو والغرب.

ويرى مراقبون أن حوادث الرصد والمراقبة البحرية المتكررة في بحر البلطيق باتت جزءًا من مشهد التوتر المستمر بين روسيا والناتو، وسط مخاوف من أي احتكاك غير محسوب قد يؤدي إلى تصعيد أوسع.

كما تعزز هذه التطورات الدعوات داخل أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع قدرات المراقبة البحرية والجوية، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة الجيوسياسية مع موسكو.