الصفقة باظت.. والد الأردني عودة الفاخوري يهاجم بيراميدز |ماذا قال؟

كشف برهان الفاخوري، والد اللاعب الأردني الصاعد عودة الفاخوري، جناح فريق الحسين إربد، آخر مستجدات انتقال نجله خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن شهدت الأيام الماضية مفاوضات مع عدة أندية، أبرزها الأهلي وبيراميدز.

وأكد الفاخوري في تصريحات صحفية أن نادي بيراميدز كان الأقرب لإتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن الأمور كانت شبه جاهزة لتوقيع العقود يوم الخميس الماضي، إلا أن تعامل نادي بيراميدز وصفه بـ"غير الاحترافي".

وأكد أن الاتفاقات والوعود التي قدمت لم تُنفذ بشكل كامل، ما تسبب في إحباطهم وغضبهم.

وأضاف الفاخوري أن هناك ترتيبات مالية ونسب مشاركة لم يتم الالتزام بها من قبل بيراميدز، رغم منحه النادي مهلة حتى العاشرة مساءً للتواصل وإتمام الصفقة، لكن دون جدوى، ما دفع العائلة إلى إعلان انتهاء خيار بيراميدز رسميًا.

وأشار والد اللاعب إلى أن عودة الفاخوري سينتقل عن نادي الحسين، وأن فرصه في الانتقال داخل الأردن انتهت، ما يجعل الاحتراف في الخارج الخيار الأمثل حاليًا.

وأوضح أن الدوري المصري لا يزال وجهة محتملة، حيث يهتم كل من نادي زد وسيراميكا بجانب الأهلي بضم اللاعب، متوقعًا أن تتضح الصورة النهائية لمستقبله مع إغلاق سوق الانتقالات المصرية اليوم.