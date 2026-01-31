قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الصفقة باظت.. والد الأردني عودة الفاخوري يهاجم بيراميدز |ماذا قال؟

عودة الفاخوري
عودة الفاخوري
إسراء أشرف

كشف برهان الفاخوري، والد اللاعب الأردني الصاعد عودة الفاخوري، جناح فريق الحسين إربد، آخر مستجدات انتقال نجله خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن شهدت الأيام الماضية مفاوضات مع عدة أندية، أبرزها الأهلي وبيراميدز.

وأكد الفاخوري في تصريحات صحفية أن نادي بيراميدز كان الأقرب لإتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن الأمور كانت شبه جاهزة لتوقيع العقود يوم الخميس الماضي، إلا أن تعامل نادي بيراميدز وصفه بـ"غير الاحترافي".

وأكد أن الاتفاقات والوعود التي قدمت لم تُنفذ بشكل كامل، ما تسبب في إحباطهم وغضبهم.

وأضاف الفاخوري أن هناك ترتيبات مالية ونسب مشاركة لم يتم الالتزام بها من قبل بيراميدز، رغم منحه النادي مهلة حتى العاشرة مساءً للتواصل وإتمام الصفقة، لكن دون جدوى، ما دفع العائلة إلى إعلان انتهاء خيار بيراميدز رسميًا.

وأشار والد اللاعب إلى أن عودة الفاخوري سينتقل عن نادي الحسين، وأن فرصه في الانتقال داخل الأردن انتهت، ما يجعل الاحتراف في الخارج الخيار الأمثل حاليًا.

وأوضح أن الدوري المصري لا يزال وجهة محتملة، حيث يهتم كل من نادي زد وسيراميكا بجانب الأهلي بضم اللاعب، متوقعًا أن تتضح الصورة النهائية لمستقبله مع إغلاق سوق الانتقالات المصرية اليوم.

عودة الفاخوري

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان: توفير "مراوح حائط" لتوزيعها على مدارس قرى "حياة كريمة"

صورة موضوعية

رئاسة حي جنوب الغردقة: توفير سيارتي أعطال لاستمرار صيانة أعمدة الإنارة بطريق المطار ..

توصيل الغاز

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي بمطوبس| صور

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

