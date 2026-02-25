حسام موافي يوضح أسباب الصداع بعد الإفطار

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه لا يوجد شيء اسمه "اسأل مجرب ولا تسأل طبيب"، كما يردد البعض.

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن هناك شخصًا يسأل عن سبب إصابته بالصداع بعد الإفطار.

ولفت إلى أن الصداع قد يحدث بسبب تناول وجبة ثقيلة، وأن مريض الضغط بعد الإفطار قد يلاحظ ذلك أيضًا، مشيرًا إلى أن ثلثي مصابي الضغط لا يعلمون أنهم مصابون به. وأضاف أن سبب الصداع بعد الإفطار قد يكون عادات غذائية غير صحيحة.

وأوضح أن الشخص عندما يصوم 18 ساعة ويصاب بالصداع، عليه أن يعرض نفسه على طبيب، لأن السكر قد يكون له دور في حالة الارتفاع أو الانخفاض، مؤكدًا أن نصف مصابي السكر لا تظهر لديهم أعراض.

وأشار إلى أن الصداع بعد الإفطار من الأسئلة المهمة التي يسأل عنها الكثير، لذلك على الجميع متابعة أسباب الصداع خلال رمضان، وتحديدًا بعد الإفطار. وأضاف أن الصداع قد يكون نفسيًا وليس عضويًا، وأن كل شخص عليه تناول ثلاث وجبات في رمضان، مطالبًا المواطنين بعدم تناول كميات كبيرة من الطعام بعد المغرب.