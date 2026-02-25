قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
حسام موافي يوضح أسباب الصداع بعد الإفطار

حسام موافي
حسام موافي
البهى عمرو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه لا يوجد شيء اسمه "اسأل مجرب ولا تسأل طبيب"، كما يردد البعض.

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن هناك شخصًا يسأل عن سبب إصابته بالصداع بعد الإفطار.

ولفت إلى أن الصداع قد يحدث بسبب تناول وجبة ثقيلة، وأن مريض الضغط بعد الإفطار قد يلاحظ ذلك أيضًا، مشيرًا إلى أن ثلثي مصابي الضغط لا يعلمون أنهم مصابون به. وأضاف أن سبب الصداع بعد الإفطار قد يكون عادات غذائية غير صحيحة.

وأوضح أن الشخص عندما يصوم 18 ساعة ويصاب بالصداع، عليه أن يعرض نفسه على طبيب، لأن السكر قد يكون له دور في حالة الارتفاع أو الانخفاض، مؤكدًا أن نصف مصابي السكر لا تظهر لديهم أعراض.

وأشار إلى أن الصداع بعد الإفطار من الأسئلة المهمة التي يسأل عنها الكثير، لذلك على الجميع متابعة أسباب الصداع خلال رمضان، وتحديدًا بعد الإفطار. وأضاف أن الصداع قد يكون نفسيًا وليس عضويًا، وأن كل شخص عليه تناول ثلاث وجبات في رمضان، مطالبًا المواطنين بعدم تناول كميات كبيرة من الطعام بعد المغرب.

حسام موافي الدكتور حسام موافي طب قصر العيني

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

