سماح أنور تكشف قصة حبها مع سمير صبري.. وتؤكد: النجاح الآن بالموهبة وعدد الفلورز

حلت الفنانة سماح أنور، مساء اليوم، ضيف سابع حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2025.

سماح أنور تكشف تفاصيل قصة حبها مع الفنان سمير صبري



أكدت الفنانة سماح أنور، أن هناك قصة حب مع فنان كبير وهو الفنان سمير صبري، وهو جاب دبل من غير ما يقولي ولكن لم يكتب الزواج.

سماح أنور: النجاح دلوقتي بالموهبة وعدد المتابعين على السوشيال ميديا

وجه رامز جلال، خلال برنامج رامز ليفل الوحش، سؤالا للفنانة سماح أنور سؤالاً قائلاً: «بتعترفي إن النجاح بالموهبة ولا بعدد المتابعين على السوشيال ميديا؟»

فأجابت الفنانة سماح أنور ببساطة: «بالاتنين»، مؤكدة أن الموهبة هي الأساس، لكن الحضور الرقمي والمتابعون يساهمون في تعزيز النجاح.

رامز ليفل الوحش| سماح أنور: بشرب علبة سجاير في اليوم

سأل رامز جلال الفنانة سماح أنور، خلال برنامج “رامز ليفل الوحش”، انتي بتشربي كام سيجارة في اليوم؟، لتجيب عليه الفنانة سماح أنور قائلة “بشرب علبة سجاير في اليوم”.

ادعولها ماتتعصبش علينا وتخرج من إيدي بتضحك.. رامز جلال يقدم سماح أنور



قدم الفنان رامز جلال، خلال تقديمه برنامج “رامز ليفل الوحش”، الفنانة سماح أنور، قائلا “ادعولها ماتتعصبش علينا وتخرج من إيدي بتضحك معانا”

«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور



علق الفنان رامز جلال على حضور الفنانة سماح أنور لمقلب رامز ليفل الوحش قائلا "ماسكة في السنادات ليه؟.. راكبة التروماي.

سماح أنور تصاب بالصدمة بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش

أصابت الصدمة الفنانة سماح أنور بعد اكتشافها المقلب الذي أعده لها برنامج رامز ليفل الوحش، حيث أظهرت رد فعل صادق ومفاجئ أمام المفاجأة المثيرة التي واجهتها.

ويقول رامز جلال بعد أن قام بعمل المقلب، أن الفنانة سماح أنور عملت اللي معملوش رجالة كتير.





ينطلق عرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

ظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والاثارة، ومن أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.