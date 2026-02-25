قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سماح أنور تكشف قصة حبها مع سمير صبري.. وتؤكد: النجاح الآن بالموهبة وعدد الفلورز

سماح أنور برامز ليفل الوحش
سماح أنور برامز ليفل الوحش
محمود محسن

حلت الفنانة سماح أنور، مساء اليوم، ضيف سابع حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2025.

 

سماح أنور تكشف تفاصيل قصة حبها مع الفنان سمير صبري
 

أكدت الفنانة سماح أنور، أن هناك قصة حب مع فنان كبير وهو الفنان سمير صبري، وهو جاب دبل من غير ما يقولي ولكن لم يكتب الزواج.

سماح أنور: النجاح دلوقتي بالموهبة وعدد المتابعين على السوشيال ميديا

وجه رامز جلال، خلال برنامج رامز ليفل الوحش، سؤالا للفنانة سماح أنور سؤالاً قائلاً: «بتعترفي إن النجاح بالموهبة ولا بعدد المتابعين على السوشيال ميديا؟»

فأجابت الفنانة سماح أنور ببساطة: «بالاتنين»، مؤكدة أن الموهبة هي الأساس، لكن الحضور الرقمي والمتابعون يساهمون في تعزيز النجاح.

 

رامز ليفل الوحش| سماح أنور: بشرب علبة سجاير في اليوم

سأل رامز جلال الفنانة سماح أنور، خلال برنامج “رامز ليفل الوحش”، انتي بتشربي كام سيجارة في اليوم؟، لتجيب عليه الفنانة سماح أنور قائلة “بشرب علبة سجاير في اليوم”.

ادعولها ماتتعصبش علينا وتخرج من إيدي بتضحك.. رامز جلال يقدم سماح أنور
 

قدم الفنان رامز جلال، خلال تقديمه برنامج “رامز ليفل الوحش”، الفنانة سماح أنور، قائلا “ادعولها ماتتعصبش علينا وتخرج من إيدي بتضحك معانا”

«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
 

علق الفنان رامز جلال على حضور الفنانة سماح أنور لمقلب رامز ليفل الوحش قائلا "ماسكة في السنادات ليه؟.. راكبة التروماي.

سماح أنور تصاب بالصدمة بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش

أصابت الصدمة الفنانة سماح أنور بعد اكتشافها المقلب الذي أعده لها برنامج رامز ليفل الوحش، حيث أظهرت رد فعل صادق ومفاجئ أمام المفاجأة المثيرة التي واجهتها.

ويقول رامز جلال بعد أن قام بعمل المقلب، أن الفنانة سماح أنور عملت اللي معملوش رجالة كتير.



ينطلق عرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

ظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والاثارة، ومن أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

سماح أنور رامز جلال النجاح السوشيال ميديا الحضور الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

النصر السعودي

رونالدو يقود تشكيل النصر ضد النجمة في الدوري السعودي

يحيي محمدالسي

إنبي يطمئن على يحيى محمد السيد

الألعاب الأولمبية

فنادق الخمس نجوم تقود ارتفاع الأسعار في ميلانو خلال الألعاب الأولمبية

بالصور

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد