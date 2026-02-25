قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة
«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل مناعة الحلقة 8.. هند صبري تتحول من غرام للمعلمة مناعة

مسلسل منّاعة
مسلسل منّاعة
سعيد فراج

تصل رحلة تحوّل هند صبري إلى ذروتها في أحداث مسلسل منّاعة؛ فلم تعد “غرام” تلك المرأة التي تتحرك بدافع النجاة فقط، بل أصبحت “المعلمة منّاعة”، بعدما نجحت في بناء إمبراطورية خاصة بها، تُدار بعقل بارد وخطوات محسوبة.

هند صبري ترسم هذا التحول بهدوء وثق، بأداء حضور ثابت ونظرة تعرف ماذا تريد. مناعة لم تعد تردّ الفعل بل تصنع الفعل. قراراتها أصبحت أكثر حسمًا، وتحركاتها أكثر تنظيمًا.

مسلسل منّاعة

لكن المفاجأة الحقيقية أن “المعلمة” تفتح باب قلبها من جديد، بعد فترة طويلة كانت ترفض  فيها أي اقتراب عاطفي. لقاءاتها مع كمال الذي يجسده أحمد خالد صالح تكشف جانبًا مختلفًا؛ نظرة أهدأ، ابتسامة انثوية، ومساحة إنسانية حاولت دفنها طويلًا. مناعة هنا لا تتخلى عن قوتها، لكنها تسمح لنفسها أن تشعر من جديد، في توازن صعب بين الزعامة والأنوثة.

غير أن الحلقة لا تتركها في لحظة رومانسية طويلة. في مشهدها الأخير، يُقبض على أحد العاملين معها، لتتبدل الأجواء فورًا من دفء المشاعر إلى برودة الخطر. القبض لا يهدد تجارتها فقط، بل يهدد شبكة الثقة التي بنتها بصعوبة.

مسلسل منّاعة

مسلسل مناعة

مسلسل مناعة، يدور حول غرام التي تجد نفسها بمفردها بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح مناعة قائدة شبكة إجرامية قوية، بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم تأليف عباس ابو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل منّاعة هند صبري مسلسل مناعة خالد سليم أحمد خالد صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ترشيحاتنا

اللقاء

محافظ الإسماعيلية يستقبل المواطنين في أول لقاء بديوان عام المحافظة

محافظ دمياط

محافظ دمياط يشيد بخطوط الإنتاج بمصانع الأثاث بالمدينة الصناعية

محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية

محافظة الإسكندرية: تخصيص رقم واتساب لتلقي شكاوى تقطيع المسافات

بالصور

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا

تحت المليون.. 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

مرض ياسمين الخطيب.. أسباب وأعراض خراجات الوجه

مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد