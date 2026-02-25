لايعرف الخسارة خلال 102 يوما ..رقم مميز لـ الزمالك في بطولة الدوري

واصل نادي الزمالك مسيرته المميزة في بطولة الدوري بتحقيق الانتصار السادس على التوالي بالمسابقة.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا علي نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز.

فوز الزمالك على زد هو السادس على التوالي حيث لم يتعرض الأبيض للخسارة أو التعادل خلال 102 يوما منذ مباراة طلائع الجيش في الجولة الـ 13

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام البنك الأهلي في الجولة الـ 12 من بطولة الدوري بنتيجة 1-1.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وتترقب الجماهير مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل لانفراد بصدارة جدول الترتيب.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مواجهتين سجل مهاجموه 30 هدفًا، واستبقلت شباكة 12 هدفًا.

وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بعدما لعب الفريق 17 مباراة فاز في 11 لقاءً، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر مباراتين، سجل 29 هدفًا وعليه 13 هدفًا.