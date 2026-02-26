مخطوبة بقالها 7 سنين .. ريهام سعيد تهدي عروسة جهازا كاملا و20 ألف جنيه

خصصت الإعلامية ريهام سعيد، حلقة اليوم من برنامج "خيركم سابق" المذاع على قناة " النهار"، من أجل إدخال الفرحة على قلوب المصريين وإعطاء هدايا لمن يستحقها.

وفاجأت ريهام سعيد، فتاة بإعطائها جهاز العروسة هدية، وقامت بإعداد زفة بالطبل والمزمار للاحتفال مع العروس.



وأعطت ريهام سعيد والدة الفتاة منار هدية إضافية قدرها 20 الف جنيه من اجل استكمال ما تبقى من تجهيزات فرح ابنها .

ودخلت والدة منار في نوبة بكاء، قائلة:" ربنا يجازيكم خير وإحنا مش مصدقين خالص ".

وقالت والدة منار :" بنتي مخطوبة بقالها 7 سنين وإحنا مش قادرين نجيب جهاز بنتي ".



