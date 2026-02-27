للشهود والأحراز.. محاكمة 62 متهما بخلية مدينة نصر

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الاثنين المقبل 2 مارس 2026، للشهود فى محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 5604 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، وفض الأحراز.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 28 أبريل من عام 2024، المتهمون من الأول وحتى السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من السابع وحتى الأخير اتهامات بالانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بالتحريض على العنف عبر منشورات أذاعوها عبر حساباتهم الشخصية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية.