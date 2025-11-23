تسارع مميز .. الكشف عن أبارث 600e Competizione الكهربائية

قدمت أبارث أحدث إضافاتها إلى قطاع السيارات الرياضية المدمجة بالكشف عن الطراز الكهربائي 600e Competizione، الذي يمثل خطوة جديدة للعلامة الإيطالية في توسيع حضورها داخل فئة المركبات عالية الأداء المعتمدة على الدفع الكهربائي.

أداء ومحرك أبارث 600e Competizione

يعتمد الطراز الجديد على مجموعة دفع كهربائية تولد قدرة تصل إلى 280 حصاناً، وبهذه القدرات يصل موديل 600 e Competizione من وضع السكون 0 وصولًا سرعة إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية، كما تم تحديد السرعة القصوى إلكترونياً عند 200 كيلومتر في الساعة.

أبارث 600e Competizione

دعمت أبارث الطراز الجديد بنظام قفل تفاضلي يعمل على تحسين تماسك العجلات خلال اجتياز المنعطفات، وهو عنصر مهم في السيارات المصممة للقيادة الرياضية، ويساهم هذا النظام في تحسين توجيه السيارة والحد من فقدان الجر أثناء التسارع، وتشمل التجهيزات أيضاً مكابح عالية الأداء تستجيب بسرعة وتوفر قوة توقف مناسبة للسرعات المرتفعة التي يمكن للسيارة الوصول إليها.

أبارث 600e Competizione

مقصورة وأبرز تجهيزات أبارث 600e Competizione

حرصت أبارث على تهيئة المقصورة الداخلية بخامات الكنتارا والتي ظهرت على المقود ولوحة العدادات والمقاعد، لتوفير مظهر يعزز الهوية الرياضية، وتأتي المقاعد Sabelt التي تتميز ببنيتها الصلبة وقدرتها على تثبيت الجسم، وبتصميم منخفض مع جوانب داعمة تمنح الجسم ثباتاً أثناء القيادة السريعة، بالإضافة إلى وسائل الحماية والأمان وباقة من تقنيات دعم قائد المركبة مع أدوات المساعدة.

أبارث 600e Competizione

كما يُضاف النظام الميكانيكي لتوزيع القوة على العجلات، والذي يعمل على تحسين استجابة السيارة أثناء الانعطاف، ويوفر توازناً أفضل بين المحورين الأمامي والخلفي، بفضل المنظومة الكهربائية القوية، والتجهيزات الميكانيكية والتقنية، تُعد أبارث 600e Competizione محاولة واضحة لتقديم سيارة كهربائية رياضية تحمل هوية العلامة الإيطالية التقليدية ولكن في قالب حديث يعتمد على الطاقة النظيفة.