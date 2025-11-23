شاهد| بورشه كايين الكتريك 2026

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه كايين الكتريك موديل 2026، وتنتمي كايين الكتريك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وأنيق ، وتصل كايين الكهربائية الجديدة إلى الأسواق بفئتين، وهما كايين الكتريك، وكايين تيربو الكتريك، وتعتمد علي منصة 800 فولت .

محرك بورشه كايين الكتريك موديل 2026

تحصل سيارة بورشه كايين الكتريك موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 113 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 1139 حصان، وبها عزم دوران 1500 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتتسارع سيارة بورشه كايين الكتريك موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 643 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مواصفات بورشه كايين الكتريك موديل 2026

زودت سيارة بورشه كايين الكتريك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية أكثر انسيابية، ومصابيح LED بتصميم حاد، وخلفية منحنية تشبه ماكان EV، وجسم يركز على الديناميكية الهوائية، وبها خطوط مألوفة، وبها شاشة عدادات مقاس 14.3 بوصه من OLED، وشاشة وسطية منحنية للتحكم بالتكييف، وبها نظام الترفيه والمعلومات، وشاشة أمام الراكب الأمامي مقاس 14.9 بوصه اختيارية، وبها أزرار ملموسة ورقمية، ومقاعد رياضية .

سعر بورشه كايين الكتريك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بورشه كايين الكتريك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 417 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بورشه كايين الكتريك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 620 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

تاريخ شركة بورشه يبدأ في عام 1931 عندما أسس المهندس فرديناند بورشه مكتب هندسي في شتوتجارتبـ ألمانيا، قبل أن تطلق أول سيارة إنتاجية لها، بورشه 356 عام 1948. اشتهرت العلامة التجارية بسياراتها الرياضية عالية الأداء، وأصبح ابن فرديناند، فيري بورشه، له دور أساسي في تأسيس قسم تصنيع السيارات الرياضية في الشركة.