سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| بورشه كايين الكتريك 2026

بورشه كايين الكتريك موديل 2026
بورشه كايين الكتريك موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه كايين الكتريك موديل 2026، وتنتمي كايين الكتريك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وأنيق ، وتصل كايين الكهربائية الجديدة إلى الأسواق بفئتين، وهما كايين الكتريك، وكايين تيربو الكتريك، وتعتمد علي منصة 800 فولت .

 بورشه كايين الكتريك موديل 2026

محرك بورشه كايين الكتريك موديل 2026

تحصل سيارة بورشه كايين الكتريك موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 113 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة  1139 حصان، وبها عزم دوران 1500 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

 بورشه كايين الكتريك موديل 2026

وتتسارع سيارة بورشه كايين الكتريك موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 643 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مواصفات بورشه كايين الكتريك موديل 2026

 بورشه كايين الكتريك موديل 2026

زودت سيارة بورشه كايين الكتريك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية أكثر انسيابية، ومصابيح LED بتصميم حاد، وخلفية منحنية تشبه ماكان EV، وجسم يركز على الديناميكية الهوائية، وبها خطوط مألوفة، وبها شاشة عدادات مقاس 14.3 بوصه من OLED، وشاشة وسطية منحنية للتحكم بالتكييف، وبها نظام الترفيه والمعلومات، وشاشة أمام الراكب الأمامي مقاس 14.9 بوصه اختيارية، وبها أزرار ملموسة ورقمية، ومقاعد رياضية .

سعر بورشه كايين الكتريك موديل 2026

 بورشه كايين الكتريك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بورشه كايين الكتريك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 417 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بورشه كايين الكتريك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 620 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

 بورشه كايين الكتريك موديل 2026

تاريخ شركة بورشه يبدأ في عام 1931 عندما أسس المهندس فرديناند بورشه مكتب هندسي في شتوتجارتبـ ألمانيا، قبل أن تطلق أول سيارة إنتاجية لها، بورشه 356 عام 1948. اشتهرت العلامة التجارية بسياراتها الرياضية عالية الأداء، وأصبح ابن فرديناند، فيري بورشه، له دور أساسي في تأسيس قسم تصنيع السيارات الرياضية في الشركة. 

بورشه كايين الكتريك موديل 2026 كايين الكتريك موديل 2026 محرك بورشه كايين الكتريك موديل 2026 مواصفات بورشه كايين الكتريك موديل 2026 بورشه كايين الكتريك

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

