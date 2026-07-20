تعرف على أبارث 600e Scorpionissima الكهربائية.. وهذا سعرها عالميًا

تعد أبارث واحدة من أشهر العلامات الإيطالية، المتخصصة في تطوير السيارات الرياضية ذات الطابع عالي الأداء، وقد تأسست عام 1949 على يد كارلو أبارث قبل أن تصبح لاحقًا جزءًا من مجموعة فيات، ثم انتقلت ضمن علامات مجموعة ستيلانتيس العالمية.

وارتبط اسم الشركة بإنتاج نسخ رياضية مستوحاة من سيارات فيات، مع التركيز على تحسين الأداء وأنظمة التعليق والتصميم الخارجي، وفي إطار توجهها نحو المركبات الكهربائية، كشفت الشركة عن أبارث 600e Scorpionissima، التي تستند إلى فيات 600e، لكنها حصلت على تعديلات هندسية ورياضية تمنحها شخصية مختلفة تتماشى مع هوية أبارث.

أبارث 600 e Scorpionissima

محرك أبارث 600 e Scorpionissima

تعتمد أبارث 600 e Scorpionissima على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل تضم محركًا كهربائيًا واحدًا، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة مع نظام دفع أمامي للعجلات، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 240 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 345 نيوتن متر.

بطارية أبارث 600 e Scorpionissima

زودت السيارة أبارث 600 e Scorpionissima ببطارية تبلغ سعتها 54 كيلوواط ساعة، فيما يبلغ متوسط استهلاك الطاقة 18.6 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، كما تستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 322 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

أبارث 600 e Scorpionissima

خيارات شحن أبارث 600 e Scorpionissima

تدعم أبارث 600 e Scorpionissima أكثر من خيار لإعادة شحن البطارية، حيث يمكن استخدام الشحن بالتيار المتردد AC، والذي يستغرق نحو 16 ساعات و10 دقائق للوصول من صفر إلى 100% باستخدام القدرة الأقل، بينما ينخفض زمن الشحن إلى 5 ساعات و45 دقيقة عند استخدام الشاحن الأعلى قدرة.

أبارث 600 e Scorpionissima

كما تدعم السيارة أبارث 600 e Scorpionissima الشحن السريع بالتيار المستمر DC، والذي يسمح برفع مستوى شحن البطارية من 20 إلى 80 % خلال 27 دقيقة، وهو ما يسهم في تقليل فترات التوقف أثناء السفر أو الاستخدام المتواصل.

أبارث 600 e Scorpionissima

أداء وتسارع أبارث 600 e Scorpionissima

تحتفظ أبارث 600 e Scorpionissima بالطابع الرياضي الذي اشتهرت به، حيث تبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تحتاج إلى 6.2 ثانية للتسارع من السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة.

سعر السيارة أبارث 600 e Scorpionissima عالميًا

تطرح أبارث 600e Scorpionissima في عدد من الأسواق الأوروبية بسعر يبدأ من نحو 48,990 يورو.