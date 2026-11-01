بعد الخسارة من أرسنال.. فان دايك: أشعر بخيبة أمل

عبّر فيرجيل فان دايك قلب دفاع ليفربول، عن خيبة أمله عقب الخسارة أمام أرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك عقب اللقاء: "خيبة أمل، خيبة أمل، سنحت لنا بعض الفرص، وبذلنا قصارى جهدنا، أعتقد أننا كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في آخر ربع ساعة من المباراة، وإرسال المزيد من الكرات إلى منطقة الجزاء".

وتابع: "لكن ذلك لم يكن كافيًا اليوم، ولهذا السبب أشعر بخيبة أمل كبيرة، بعد أن استقبلنا الهدف، بدأنا نلعب بشكل أفضل بكثير، فرصة ذهبية من أليكسيس ماك أليستر كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة".

وأتم تصريحاته: "للأسف، لم يحدث ذلك، لكننا جميعًا نعلم أن كل شيء وارد في الشوط الثاني، وقد واصلنا الضغط والمثابرة".



واعتلى أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه ليفربول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.