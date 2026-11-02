المواصفات الكاملة لسيارة كيا نيرو EV الكهربائية

تقدم كيا الكورية الجنوبية سيارة نيرو EV عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV صغيرة الحجم، مع الاعتماد على منظومة دفع كهربائية بالكامل.

تصميم كيا نيرو EV الكهربائية

تأتي كيا نيرو EV بطول إجمالي يبلغ 4420 مم، وعرض يصل إلى 1826 مم، بينما يبلغ ارتفاع الهيكل 1570 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2720 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1688 و1725 كجم، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 645 لترًا.

كيا نيرو EV الكهربائية

وتضم الواجهة الأمامية مصابيح LED رئيسية، إلى جانب إضاءة نهارية، بينما تأتي المصابيح الخلفية بتصميم LED أيضًا، وتعتمد السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 17 بوصة في الأمام والخلف، مع مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف وإمكانية الضبط والطي كهربائيًا، كما تتوفر بفتحة سقف كهربائية.

كيا نيرو EV الكهربائية

محرك كهربائي بقوة 201 حصان

تعتمد كيا نيرو EV على محرك كهربائي واحد، يعمل بنظام دفع أمامي للعجلات، وتصل قوته الإجمالية إلى 201 حصان، مع عزم دوران يبلغ 255 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بينما تستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 64.8 كيلوواط ساعة.

تجهيزات كيا نيرو EV الكهربائية

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث تأتي المقاعد الأمامية بإمكانية التعديل الكهربائي، إلى جانب خاصيتي التدفئة والتبريد، كما تحصل السيارة على عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، مع إمكانية تدفئتها.

كيا نيرو EV الكهربائية

وتعتمد السيارة على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، يسمح بضبط درجات الحرارة بصورة مستقلة للجانبين الأماميّين، وبشاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية لعرض بيانات القيادة والمعلومات المرتبطة بالسيارة.