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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

6 خطوات لحماية بطارية سيارتك من التلف

خطوات لحماية بطارية سيارتك
خطوات لحماية بطارية سيارتك
صبري طلبه

تُعد بطارية السيارة من المكونات الأساسية التي يعتمد عليها تشغيل المحرك وتغذية الأنظمة الكهربائية، وقد يؤدي إهمالها إلى صعوبة تشغيل السيارة أو توقف بعض الوظائف الإلكترونية بصورة مفاجئة. 

وتتأثر كفاءة البطارية بعوامل متعددة، من بينها درجات الحرارة، وطبيعة الاستخدام، وحالة نظام الشحن، ومدى الالتزام بالصيانة الدورية، ويمكن تقليل احتمالات تعرض البطارية للتلف المبكر من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة التي تساعد على الحفاظ على قدرتها التشغيلية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 6 خطوات لحماية بطارية سيارتك من التلف

خطوات لحماية بطارية سيارتك

تجنب ترك السيارة لفترات طويلة دون تشغيل

يؤدي توقف السيارة لفترات ممتدة إلى انخفاض شحن البطارية تدريجيًا، خاصة مع استمرار بعض الأنظمة الإلكترونية في استهلاك قدر محدود من الطاقة حتى أثناء إيقاف المحرك، وقد يصبح هذا الأمر أكثر وضوحًا عند ترك السيارة دون استخدام لعدة أسابيع.

الحد من التحميل الكهربائي والمحرك متوقف

قد يؤدي تشغيل المصابيح أو النظام الصوتي أو غيرها من التجهيزات الكهربائية لفترات طويلة دون تشغيل المحرك إلى استنزاف شحن البطارية، وتزداد احتمالات حدوث ذلك عند استخدام السيارة في وضع الانتظار لفترات ممتدة.

فحص أقطاب البطارية والتوصيلات بانتظام

تُعد التوصيلات غير المحكمة أو تراكم الأملاح والأكسدة على أقطاب البطارية من الأسباب التي قد تؤثر على انتقال التيار الكهربائي بكفاءة، وقد تظهر نتيجة ذلك أعراض مثل ضعف التشغيل أو تذبذب أداء بعض الأنظمة الكهربائية.

ويساعد الفحص الدوري على اكتشاف هذه المشكلات مبكرًا، مع ضرورة تنظيف الأقطاب بالطريقة المناسبة والتأكد من تثبيت الكابلات بإحكام، ويُفضل إجراء هذه المهمة لدى فني مختص لتجنب حدوث مشكلة كهربائية أو تلف في المكونات.

درجات الحرارة المرتفعة

تؤثر الحرارة الشديدة على العمر الافتراضي للبطارية، إذ يمكن أن تسرع التفاعلات الكيميائية داخلها وتؤدي إلى تراجع كفاءتها بمرور الوقت، وتزداد أهمية هذه النقطة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ومن الأفضل ركن السيارة في الظل أو داخل مكان مغطى.

التأكد من سلامة نظام الشحن في السيارة

لا يرتبط ضعف البطارية دائمًا بوجود خلل داخلها، فقد يكون السبب مشكلة في نظام الشحن المسؤول عن إعادة تزويدها بالطاقة أثناء تشغيل المحرك، ويمكن أن يؤدي الشحن غير الكافي أو ارتفاع جهد الشحن عن المعدلات المناسبة إلى تقليل عمر البطارية.

ولهذا يُنصح بفحص نظام الشحن عند ملاحظة تكرار ضعف التشغيل أو ظهور تحذير البطارية على لوحة العدادات، وعدم الاكتفاء باستبدال البطارية قبل التأكد من سلامة المكونات المرتبطة بها.

إجراء الاختبارات الدورية 

يساعد اختبار البطارية بصورة دورية على تقييم قدرتها على الاحتفاظ بالشحن وتوفير التيار اللازم لتشغيل المحرك، وتزداد أهمية الفحص عند ظهور علامات مثل بطء دوران المحرك أثناء التشغيل، أو ضعف الإضاءة، أو تكرار الحاجة إلى إعادة الشحن.

ولا يُنصح بالانتظار حتى تتوقف البطارية تمامًا، خصوصًا إذا كانت قد تجاوزت العمر التشغيلي المعتاد أو أظهرت نتائج الاختبار تراجعًا واضحًا في الأداء، ويجب اختيار بطارية تتوافق مع مواصفات السيارة من حيث السعة ونوع التقنية ومتطلبات نظام الشحن.

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