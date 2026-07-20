أحمد ماجد ينضم إلى فيلم شمس الزناتي بـ شخصية سامبو

انضم الفنان أحمد ماجد إلى فريق عمل فيلم "شمس الزناتي"، حيث يجسد شخصية "سامبو"، في أحدث أعماله السينمائية، لينضم إلى كوكبة من النجوم المشاركين في العمل الذي يُعد من أبرز الأفلام المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي انضمام أحمد ماجد ضمن التحضيرات النهائية للفيلم، الذي يعيد تقديم عالم "شمس الزناتي" برؤية سينمائية جديدة، مع الحفاظ على الروح التي ميزت الفيلم الأصلي، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا وأصبح واحدًا من أبرز كلاسيكيات السينما المصرية.

ويواصل فريق العمل تصوير مشاهد الفيلم وفق جدول زمني مكثف، استعدادًا للانتهاء من مراحل التصوير والدخول في أعمال المونتاج والمكساج، تمهيدًا لطرح الفيلم بدور العرض. كما يحرص صناع العمل على التكتم على العديد من تفاصيل الشخصيات والأحداث، للحفاظ على عنصر المفاجأة قبل عرضه.

ويجسد أحمد ماجد خلال أحداث الفيلم شخصية "سامبو"، وهي إحدى الشخصيات المحورية داخل العمل، في تجربة ينتظرها الجمهور لمعرفة كيفية تقديم الشخصية في النسخة الجديدة، خاصة مع إعادة تقديم عالم "شمس الزناتي" بشكل مختلف يتناسب مع التطور السينمائي الحالي.

ويضم فيلم "شمس الزناتي" نخبة من النجوم، يتقدمهم الفنان محمد إمام، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، ويأتي العمل بإخراج أحمد خالد موسى، الذي يسعى لتقديم رؤية عصرية تحافظ في الوقت نفسه على هوية الفيلم الأصلي الذي ارتبط به الجمهور على مدار سنوات.

ويحظى الفيلم بحالة كبيرة من الترقب منذ الإعلان عنه، إذ ينتظر الجمهور الكشف عن المزيد من تفاصيل الشخصيات وأبطال العمل، في ظل التوقعات بأن يكون من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة عند طرحه في دور العرض.