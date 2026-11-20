تؤثر البيئة الأسرية بصورة مباشرة في تكوين شخصية الطفل وشعوره بالأمان والاستقرار، فداخل المنزل تتشكل ملامح شخصيته الأولى، ويتعلم أساليب التعامل مع الآخرين، ويكتسب القيم والسلوكيات التي ترافقه في مراحل حياته المختلفة.

ساحة للخلافات والعنف اللفظي والنفسي

لكن عندما تتحول الأسرة إلى ساحة للخلافات والعنف اللفظي والنفسي، يصبح الطفل أول المتضررين، وقد تمتد آثار هذه الأجواء إلى صحته النفسية وقدرته على التواصل والاندماج في المجتمع.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة مع تعدد التحديات التي تواجه الأطفال، ما يفرض ضرورة مراجعة أساليب التربية التقليدية، والابتعاد عن الإهانة والتخويف والعقاب، والاعتماد على الحوار والاحترام والقدوة الحسنة لبناء أجيال تتمتع بالتوازن النفسي والاجتماعي.

التداعيات الخطيرة للتفكك الأسري

وحذر الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، من التداعيات الخطيرة للتفكك الأسري والعنف اللفظي والنفسي على الأطفال، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تتوقف آثارها عند مرحلة الطفولة، وإنما قد تترك بصمات عميقة على تكوين الشخصية وطريقة التفكير والتعامل مع المجتمع مستقبلًا.

وأوضح رشاد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأطفال يواجهون مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها التفاوت في فرص الحصول على التعليم والترفيه والرعاية الصحية، إلا أن التفكك الأسري يظل من أخطر المشكلات التي تهدد استقرارهم النفسي، نظرًا لما يسببه من فقدان الشعور بالأمان والاحتواء داخل المنزل.

مفهوم العنف ضد الأطفال

وأشار إلى أن مفهوم العنف ضد الأطفال لا يقتصر على الاعتداء الجسدي أو الضرب، بل يمتد ليشمل الإهانة والتوبيخ المستمر والكلمات الجارحة وأساليب التعامل التي تترك آثارًا نفسية مؤلمة، موضحًا أن بعض الممارسات التي يعتقد الآباء أنها وسائل للتربية والانضباط قد تتحول إلى مصدر للأذى النفسي وتؤثر سلبًا في شخصية الطفل.

وشدد أستاذ علم الاجتماع على ضرورة تغيير ثقافة التربية القائمة على التخويف والعقاب، والانتقال إلى أساليب أكثر إيجابية تعتمد على فهم احتياجات الأطفال النفسية والعاطفية، وتساعدهم على اكتساب السلوكيات الصحيحة دون اللجوء إلى الإهانة أو التقليل من شأنهم.

3 قواعد أساسية للتربية الإيجابية

وحدد رشاد ثلاث قواعد رئيسية ينبغي أن تقوم عليها التربية الإيجابية، تتمثل أولها في توجيه الطفل وتصحيح سلوكه بدلًا من إهانته أو توبيخه بصورة جارحة، وثانيها أن يكون الوالدان قدوة حسنة لأبنائهما في التصرفات وطريقة التعامل مع الآخرين، بينما تتمثل القاعدة الثالثة في تأسيس علاقة أسرية قائمة على الاحترام المتبادل والحوار، بعيدًا عن فرض السيطرة وبناء علاقة تقوم على الخوف.

وأكد أن تطبيق هذه القواعد يسهم في تكوين شخصية متوازنة قادرة على التعبير عن نفسها والتعامل مع المواقف المختلفة بثقة، كما يعزز الروابط بين الآباء والأبناء ويمنح الأطفال مساحة آمنة للتعبير عن مشاعرهم ومشكلاتهم.

الإعلام شريك أساسي في تشكيل وعي الأطفال

ولفت رشاد إلى أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في تشكيل وعي الأطفال والتأثير في سلوكياتهم وثقافتهم، خاصة في ظل التحولات الرقمية والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، داعيًا إلى الاهتمام بإنتاج محتوى إعلامي مخصص للأطفال يجمع بين الترفيه والتثقيف وغرس القيم الإيجابية.

كما دعا إلى إعادة تقديم برامج وأغاني ومسلسلات الأطفال القديمة بروح عصرية تتناسب مع الأجيال الجديدة، مع الحفاظ على مضمونها التربوي والقيمي، وتطوير أدوات تقديمها بما يتوافق مع طبيعة العصر الرقمي واهتمامات الأطفال الحالية.

واختتم بالتأكيد على أن حماية الأطفال نفسيًا واجتماعيًا تبدأ من داخل الأسرة، من خلال توفير بيئة آمنة يسودها الاحترام والحوار والاحتواء، بالتوازي مع دور الإعلام والمؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة التربية الإيجابية ومواجهة الممارسات التي تهدد سلامة الأجيال الجديدة.