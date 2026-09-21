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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار اشتراكات المترو 2026

أسعار اشتراكات المترو 2026
أسعار اشتراكات المترو 2026
محمد غالي

مع انطلاق العام الدراسي الجديد تتزايد معدلات البحث عن أسعار اشتراكات المترو 2026 للطلاب والفئات المستحقة خاصة مع اعتماد أعداد كبيرة من الطلاب على مترو الأنفاق في الانتقال اليومي إلى المدارس والجامعات.

وتوفر الاشتراكات المخفضة إمكانية استخدام المترو لفترات محددة بتكلفة أقل مقارنة بشراء تذاكر الرحلات بشكل منفرد.

 أسعار اشتراكات المترو 2026

 أسعار اشتراكات المترو 2026

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أسعار الاشتراكات الربع سنوية للطلاب والتي تتيح لحامل الاشتراك الاستفادة من 180 رحلة خلال مدة الاشتراك البالغة 3 أشهر.

وتختلف قيمة الاشتراك وفقا لعدد المراحل التي يغطيها على النحو التالي.

اشتراك المرحلة الواحدة 150 جنيها.

اشتراك المرحلتين 200 جنيه.

اشتراك 3 أو 4 مراحل 250 جنيها.

اشتراك أكثر من 4 مراحل 300 جنيه.

وتوفر هذه الاشتراكات خيارا منخفض التكلفة للطلاب الذين يعتمدون على مترو الأنفاق بصورة منتظمة في الانتقال إلى المدارس والجامعات خاصة مع بداية العام الدراسي.

أسعار تذاكر المترو للرحلة الواحدة

وبخلاف الاشتراكات تتيح شبكة مترو الأنفاق تذاكر للرحلة الواحدة وتختلف قيمتها وفقا لعدد المحطات التي يقطعها الراكب.

وتأتي أسعار التذاكر على النحو التالي.

حتى 9 محطات 10 جنيهات.

حتى 16 محطة 12 جنيها.

حتى 23 محطة 15 جنيها.

حتى 39 محطة 20 جنيها.

كما تتوفر تخفيضات لبعض الفئات المستحقة وفقا للقواعد المنظمة حيث يحصل بعض كبار السن وأفراد القوات المسلحة والشرطة على تخفيض في قيمة التذكرة بحسب الفئة وعدد المحطات.

 أسعار اشتراكات المترو 2026

سعر تذكرة المترو لذوي الهمم والمحاربين

تبلغ قيمة التذكرة الموحدة المخصصة لذوي الهمم والمحاربين 5 جنيهات للرحلة الواحدة على خطوط مترو الأنفاق وفقا للأسعار المعلنة.

وتأتي هذه التخفيضات ضمن الخدمات المخصصة لبعض الفئات المستحقة بهدف تيسير استخدام وسائل النقل الجماعي وتقليل أعباء الانتقال.

رسوم استخراج كارت اشتراك المترو

يتم استخراج الكارت الذكي المستخدم في الاشتراكات مقابل 80 جنيها عند استخراجه للمرة الأولى وتصل مدة صلاحيته إلى نحو 5 سنوات.

ويشمل ذلك كارت الاشتراك الخاص بمن تجاوزوا 70 عاما والمقرر لهم الاشتراك المجاني عند استخراج الكارت للمرة الأولى.

وبالنسبة لاستمارات الاشتراك تبلغ قيمة الاستمارة الخاصة بالاشتراك الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي 5 جنيهات بينما تبلغ قيمة استمارة الاشتراك السنوي 10 جنيهات.

الفئات المستفيدة من اشتراكات المترو المخفضة

تشمل منظومة الاشتراكات المخفضة عددا من الفئات المستحقة وفي مقدمتها الطلاب وذوو الهمم إلى جانب الفئات التي تحصل على تخفيضات وفقا للقواعد المنظمة لاستخدام مترو الأنفاق.

وتعد الاشتراكات الربع سنوية من الخيارات المناسبة للطلاب والركاب الذين يستخدمون المترو بصورة منتظمة حيث تتيح 180 رحلة خلال 3 أشهر مقابل قيمة محددة وفقا لعدد المراحل التي يغطيها الاشتراك.

 أسعار اشتراكات المترو 2026

أهمية اشتراكات المترو مع بداية العام الدراسي

تزداد أهمية الاشتراكات المخفضة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد خاصة بالنسبة للطلاب الذين يعتمدون على مترو الأنفاق بشكل يومي للوصول إلى المدارس والجامعات.

وتساعد الاشتراكات على خفض نفقات الانتقال مقارنة بشراء تذاكر الرحلات بصورة منفردة كما توفر وسيلة انتقال منتظمة للطلاب طوال فترة الدراسة وتساهم في تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالمواصلات على الأسر.

أسعار اشتراكات المترو 2026 أسعار اشتراكات المترو أسعار الاشتراكات

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