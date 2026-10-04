من احتفالية «30 سنة مترو».. قيادات شركة المترو يشاركون المواطنين الأجواء الاحتفالية

في أجواء احتفالية مميزة امتزجت فيها الروحانيات بالفن والوطنية، شهدت محطة روض الفرج بالخط الثاني لمترو الأنفاق، اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026، فعاليات اليوم الثاني من احتفالات اليوبيل اللؤلؤي لمرور 30 عامًا على تشغيل الخط الثاني «شبرا الخيمة – المنيب»، حيث أحيت فرقة القاهرة للإنشاد الوطني والديني حفلًا فنيًا مميزًا، وسط حضور وتفاعل جماهيري لافت من ركاب المترو والمواطنين.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات ضمن البرنامج الاحتفالي المتكامل الذي أعدته وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل، احتفالًا بمرور ثلاثة عقود على تشغيل أحد أهم شرايين النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.



وتحرص وزارة النقل والشركة على أن تمتد مظاهر الاحتفال إلى المواطنين داخل محطات المترو، من خلال تقديم فعاليات فنية وثقافية متنوعة، بما يسهم في تحويل المحطات إلى مساحات نابضة بالفن والثقافة والبهجة، ويمنح الركاب تجربة مختلفة خلال رحلتهم اليومية.

أناشيد وابتهالات وطنية ودينية تشعل أجواء محطة روض الفرج

وقدمت فرقة القاهرة للإنشاد الوطني والديني خلال الحفل مجموعة مميزة من الأناشيد والابتهالات الدينية والأغاني الوطنية وروائع التراث المصري، وسط تفاعل كبير من الركاب الذين حرصوا على الاستماع والتصوير والتفاعل مع الفقرات الفنية.



وشهدت المحطة أجواءً مبهجة عكست مشاعر الحب والانتماء لمصر والاعتزاز بتاريخها، في احتفالية جمعت بين المواطنين والعاملين وركاب المترو في مناسبة استثنائية تستعيد ذكريات 30 عامًا من رحلة الخط الثاني في خدمة الملايين.

«فوتوسيشن» وهدايا تذكارية.. المترو يحتفل مع المواطنين

وفي إطار حرص الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وخدمة المواطنين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل على مشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة، تم تجهيز منطقة خاصة للتصوير «فوتوسيشن» داخل محطة روض الفرج، لإتاحة الفرصة للركاب والأسر والشباب والأطفال لالتقاط صور تذكارية توثق مشاركتهم في احتفالات اليوبيل اللؤلؤي.

وتضمنت منطقة التصوير كاميرا فوتو بوث وكاميرا 360 درجة، الأمر الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

كما قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل بتوزيع الهدايا التذكارية والأعلام والميداليات والنتائج والهوايات على المواطنين، في إطار الحرص على إدخال البهجة والسرور على الركاب ومشاركتهم الاحتفال بمرور 30 عامًا على تشغيل الخط الثاني.

غدًا.. الختام في محطة شبرا الخيمة

وتتواصل غدًا الاثنين الموافق 5 أكتوبر فعاليات الاحتفال في يومها الثالث والأخير داخل محطة شبرا الخيمة، لتختتم الشركة برنامج احتفالاتها باليوبيل اللؤلؤي للخط الثاني.

وتؤكد هذه الاحتفالية أن مترو الأنفاق ليس مجرد وسيلة لنقل الركاب، وإنما شريان حيوي في حياة ملايين المصريين، ومنصة للتواصل المجتمعي والثقافي والفني، فضلًا عن دوره الرئيسي في دعم منظومة النقل الجماعي وخدمة المواطنين على مدار ثلاثة عقود.



