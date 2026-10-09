استعدادات مكثفة لبدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع بالخط الأول

تتجه الأنظار في مصر نحو مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع النقل الحديثة في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث كشفت وزارة النقل عن تفاصيل الخطة الزمنية لبدء التشغيل، إلى جانب المحددات الحاكمة لأسعار التذاكر.

وتستعد وزارة النقل لبدء اختبارات التشغيل دون ركاب للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الممتد من العين السخنة إلى العلمين ومطروح، مرورًا بالقاهرة والإسكندرية، بطول يبلغ نحو 660 كيلومترًا، وذلك في إطار الاستعدادات الفنية والتشغيلية تمهيدًا لتشغيل المنظومة أمام الجمهور عقب الانتهاء من الاختبارات والتأكد من جاهزية مختلف مكونات المشروع.

مواعيد ومراحل تشغيل القطار السريع

تنفذ وزارة النقل خطة التشغيل عبر مراحل محددة لضمان أعلى معايير الأمان والسلامة الفنية:

-التشغيل التجريبي (بدون ركاب): ينطلق في شهر أكتوبر 2026 لأحد قطاعات الخط الأول (العين السخنة – العلمين – مطروح)، ليمتد تباعاً للخط بالكامل بطول 660 كيلومتراً.

-التشغيل الرسمي (بالركاب): يكتمل التشغيل الفعلي بوجود الركاب عقب انتهاء فترة الاختبارات التقنية وتجهيز السكة المكهربة بالكامل وتأمين المسارات.

مواصفات القطار الكهربائي السريع

يمتد الخط الأول بطول 660 كيلومترًا، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، بسرعة تصميمية تبلغ 250 كم/ساعة، ويشمل 15 قطارا سريعا و34 قطارا إقليميا و14 جرارا للبضائع، بطاقة استيعابية تصل إلى مليون راكب يوميًا و8500 طن بضائع يوميًا.

ويمثل الخط الأول أحد المحاور الرئيسية لشبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها في مصر، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل، من خلال ربط المدن الكبرى والموانئ والمناطق الصناعية والسياحية بشبكة نقل حديثة، تسهم في تقليل زمن الرحلات وتيسير حركة المواطنين والبضائع.