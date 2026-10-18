إعداد منظومة حجز إلكتروني لتذاكر الأتوبيس الترددي

تسعي الشركة المصرية الأتوبيس الترددي، لإعداد لمنظومة حجز إلكترونية لتذاكر الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، في إطار جهود تيسير استخدام الخدمة أمام المواطنين.





الهدف من المنظومة الجديدة هو التعامل مع أزمة التزاحم على شبابيك التذاكر بالمحطات، وتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر، بما يسهم في تحسين تجربة الركاب.



وكانت قد أعلنت الشركة المصرية للاتوبيس الترددي (BRT) عن تفاصيل ومستويات أسعار اشتراكات الطلاب لعام 2026 بناءً على عدد المحطات ومدة الاشتراك (3 أشهر، 6 أشهر، أو 9 أشهر)، وذلك بعد تشغيل المرحلة الثانية من المشروع وتشمل محطات (العين السخنة - المعادي - المقطم - الجزائر - الإمامين - الزهراء - البحر الأعظم - العمرانية - الطالبية - المريوطية - صن كابيتال)، مع التجهيز لافتتاح محطات أخرى قريباً.

أسعار الاتوبيس الترددي كالتالي:

​عدد (4) محطات:

​اشتراك 3 أشهر: 350 جنيهاً.

​اشتراك 6 أشهر: 680 جنيهاً.

​اشتراك 9 أشهر: 1010 جنيهات.

​عدد (10) محطات:

​اشتراك 3 أشهر: 680 جنيهاً.

​اشتراك 6 أشهر: 1340 جنيهاً.

​اشتراك 9 أشهر: 2000 جنيه.

​عدد (14) محطة:

​اشتراك 3 أشهر: 1010 جنيهات.

​اشتراك 6 أشهر: 2000 جنيه.

​اشتراك 9 أشهر: 2990 جنيهاً.

​عدد (18) محطة:

اشتراك 3 أشهر: 1250 جنيهاً.

​اشتراك 6 أشهر: 2450 جنيهاً.

​اشتراك 9 أشهر: 3650 جنيهاً.

​عدد (22) محطة:

​اشتراك 3 أشهر: 1550 جنيهاً.

​اشتراك 6 أشهر: 3050 جنيهاً.

​اشتراك 9 أشهر: 4550 جنيهاً.

​عدد (26) محطة:

​اشتراك 3 أشهر: 1850 جنيهاً.

​اشتراك 6 أشهر: 3650 جنيهاً.

​اشتراك 9 أشهر: 5450 جنيهاً.

​عدد (30) محطة:

اشتراك 3 أشهر: 2150 جنيهاً.

​اشتراك 6 أشهر: 4250 جنيهاً.

​اشتراك 9 أشهر: 6350 جنيهاً.

​طرق سداد قيمة الاشتراكات

تتيح الشركة عدة خيارات لسداد قيمة الاشتراكات، تشمل: السداد النقدي في شبابيك الحجز بالمحطات، أو عبر تطبيق Instapay، أو من خلال الإيداع في الحساب البنكي للشركة بالبنك الأهلي المصري (رقم الحساب: 1003131857874101018).