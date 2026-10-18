بجودة عالية وأسعار تنافسية.. الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة بمعرض في شمال سيناء

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركتها بعدد من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة، في معرض يقام في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة بمختلف المعارض وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين، وعلى رأسها المنتجات التي تلبي احتياجات قطاع الأسرة، بما يعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

شركات الإنتاج الحربي

وتشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجاتها من مراوح السقف، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بالفويل، وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) بأدوات المائدة والمطبخ من الاستانليس ستيل، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجاتها من الشاشات والتابلت واللمبات الليد ومياه الرادياتير، وشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بورنيش الأحذية، بالإضافة إلى شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بالثلاجات وسخانات الغاز والبوتاجازات والتكييفات.

الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية

تعكس مشاركة وزارة الإنتاج الحربي بهذا المعرض الحرص على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف العبء على المواطنين، وذلك إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.