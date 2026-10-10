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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية وموعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى

مشروع مترو الإسكندرية
مشروع مترو الإسكندرية
حسام الفقي

يعد مشروع مترو الإسكندرية أحد أضخم مشروعات النقل الجماعي والحضري التي تشهدها محافظة الإسكندرية في الوقت الحالي، والذي تم التخطيط لتنفيذه على ثلاث مراحل متتالية، ليصل إجمالي طوله إلى 108 كم، في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير وسائل النقل الأخضر المستدام وخدمة المواطنين.

ويستعرض موقع صدى البلد، أعمال التطوير الكبرى حالياً عبر المرحلة الأولى التي تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 22 كم، وتتضمن طبيعة تنفيذها الآتي:

المسار: مسار سطحي من محطة مصر وحتى ما قبل الظاهرية بطول 6.5 كم، يعقبه مسار علوي حتى محطة أبو قير بطول 15.5 كم.

الربط المستقبلي: توجد دراسات جارية لتنفيذ امتداد للمرحلة بطول 2.5 كم بهدف الربط المباشر مع الخط الرابع لشبكة القطار السريع (بورسعيد – أبو قير) في محطة أبو قير الجديدة.

طفرة في طاقة النقل والسرعة
تضم المرحلة الأولى 20 محطة، وتشمل توريد 21 قطاراً بإجمالي 189 عربة يتم تصنيعها محلياً بالكامل عبر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك). ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمة كالتالي:

- رفع الطاقة الاستيعابية: القفز بالقدرة الاستيعابية القصوى من 2850 راكباً/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه.

- اختصار الوقت: تقليص زمن الرحلة بالكامل من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة فقط.

- زيادة السرعة: رفع سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة.

- تقليل زمن التقاطر: خفض زمن التقاطر بين القطارات من 10 دقائق إلى دقيقتين ونصف.

خطط التوسع المستقبلية (المرحلتان الثانية والثالثة)
المرحلة الثانية (تحت الدراسة): تمتد من منطقة الظاهرية وحتى "الكيلو 21" بالعجمي بطول 31 كم وعدد 21 محطة، مع إمكانية تنفيذ وصلة مستقبلية بطول 5 كم للربط مع الخط الأول للقطار السريع بمحطة الإسكندرية.

المرحلة الثالثة (تحت الدراسة): تمتد من "الكيلو 21" وحتى مطار برج العرب بطول 48 كم وعدد 21 محطة، لتحقيق ربط استراتيجي مباشر مع المطار.

شبكة ربط متكاملة مع وسائل النقل المختلفة
يلعب المترو دوراً محورياً في تحقيق تكامل مروري وحضاري من خلال الربط المباشر مع عدة وسائل نقل جماعي رئيسية، تشمل:

- خط سكك حديد (القاهرة / الإسكندرية) عبر محطتي مصر وسيدي جابر.

- ترام الرمل عبر محطتي سيدي جابر وفيكتوريا.

- خط سكك حديد رشيد عبر محطة المعمورة.

- الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة برج العرب مستقبلاً.

موعد تشغيل مترو الإسكندرية
ومن المقرر أن ينطلق التشغيل التجريبى لمترو الإسكندرية فى مارس 2027، وفقًا للجدول الزمنى المحدد لتنفيذ المشروع.

عوائد بيئية واقتصادية مستدامة
إلى جانب تيسير حركة التنقل، يسهم المشروع بشكل مباشر في خفض استهلاك الوقود، وتقليل حجم الانبعاثات الضارة والحد من التلوث الضوضائي، بما ينعكس إيجاباً على البيئة وصحة المواطنين، فضلاً عن القضاء على الاختناقات المرورية داخل عاصمة الثغر.

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