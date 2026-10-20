وزير النقل: مترو الإسكندرية يدخل الخدمة في أبريل المقبل.. ونستهدف رفع عدد الموانئ إلى 19 ميناء

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مترو الإسكندرية من المقرر أن يدخل الخدمة في أبريل المقبل، على أن يمتد في مرحلته الثانية إلى برج العرب، بالتوازي مع خطة تجديد ترام الرمل، والتوسع في مشروعات النقل الجماعي داخل عواصم المحافظات والعواصم الجديدة.

تطوير السكك الحديدية والقطار السريع

وأضاف وزير النقل خلال كلمته بجلسة التنمية الحضارية في منتدى مصر 2026 أن الوزارة تخطط لتشغيل أتوبيسات كهربائية في عواصم المحافظات والعواصم الجديدة، كما تستهدف تنفيذ مشروع للترام الهيدروجيني، بشرط إنشاء مصانع لإنتاج وحدات الترام ومصانع للهيدروجين الأخضر.

وأوضح الوزير أن شبكة السكك الحديدية التي يبلغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر لم تشهد أعمال تطوير كافية منذ عام 1856، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير الشبكة القائمة، إلى جانب إنشاء خطوط جديدة للقطار الكهربائي السريع.

وأشار إلى أن خطة القطار السريع تشمل 5 خطوط بإجمالي أطوال يصل إلى 2250 كيلومترًا، لافتًا إلى أن مصر أصبحت الدولة الخامسة عالميًا في مجال السكك الحديدية.

وأكد الوزير أن مدينة العاشر من رمضان لم تصل إليها شبكة للسكك الحديدية إلا في الوقت الحالي، كما يجري العمل على خط يربط منطقة المناشي بمدينة السادس من أكتوبر.

توسعات الموانئ وزيادة الطاقة الاستيعابية

وفيما يتعلق بالموانئ، قال كامل الوزير إن الموانئ المصرية لم تكن تمتلك أرصفة تسمح باستقبال السفن التي يزيد غاطسها على 8 أمتار وحمولتها على 10 آلاف طن، ما كان يضطر إلى تفريغ البضائع في البحر قبل نقلها إلى الموانئ.

وأضاف أن مصر تمتلك حاليًا نحو 100 كيلومتر من الأرصفة البحرية، بأعماق تصل إلى 25 مترًا، بما يسمح باستقبال السفن العملاقة، ومنها السفن التي تنقل حمولات تصل إلى 400 ألف طن من الحديد والخردة، مشيرًا إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه المشروعات.

وأوضح الوزير أن عدد الموانئ المصرية كان يبلغ 14 ميناءً، مع العمل على إنشاء 4 أو 5 موانئ جديدة في أقصى جنوب البلاد، ليصل الإجمالي المستهدف إلى 19 ميناءً.

ولفت إلى أن هذه الموانئ تستهدف استيعاب نحو 40 مليون حاوية و400 مليون طن من البضائع سنويًا، في إطار تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز قدرة الموانئ المصرية على استقبال السفن والتعامل مع حركة التجارة والبضائع.