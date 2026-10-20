قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات على القنطرة والنبطية الفوقا وتفجيرات في برعشيت
تحالف دعم الشرعية: دمرنا منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم
رئيسة وزراء إيطاليا: نشر قوات من الجيش في ميلانو
كامل الوزير: كل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الأحداث في المنطقة
راندة المنشاوي: تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة باستثمارات 63 مليار جنيه
من على خط المواجهة.. نبيل فهمي يتعهد بإنهاء الاحتلال ويؤكد دعما عربيا مطلقا للبنان
ترامب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
وزيرة الإسكان: الدولة واجهت تحديات عمرانية كبيرة منذ 2014.. وتطوير 342 منطقة للقضاء على العشوائيات
بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يبحثان في طهران جهود الوساطة بين إيران وأمريكا
رويترز: إيران تؤكد لباكستان رفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها
هاني عازر: صيانة الطرق والكباري والأنفاق ضرورة للحفاظ على الاستثمارات
بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير النقل: مترو الإسكندرية يدخل الخدمة في أبريل المقبل.. ونستهدف رفع عدد الموانئ إلى 19 ميناء

وزير النقل
وزير النقل
قسم التوك شو

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مترو الإسكندرية من المقرر أن يدخل الخدمة في أبريل المقبل، على أن يمتد في مرحلته الثانية إلى برج العرب، بالتوازي مع خطة تجديد ترام الرمل، والتوسع في مشروعات النقل الجماعي داخل عواصم المحافظات والعواصم الجديدة.

تطوير السكك الحديدية والقطار السريع

وأضاف وزير النقل خلال كلمته بجلسة التنمية الحضارية في منتدى مصر 2026 أن الوزارة تخطط لتشغيل أتوبيسات كهربائية في عواصم المحافظات والعواصم الجديدة، كما تستهدف تنفيذ مشروع للترام الهيدروجيني، بشرط إنشاء مصانع لإنتاج وحدات الترام ومصانع للهيدروجين الأخضر.

وأوضح الوزير أن شبكة السكك الحديدية التي يبلغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر لم تشهد أعمال تطوير كافية منذ عام 1856، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير الشبكة القائمة، إلى جانب إنشاء خطوط جديدة للقطار الكهربائي السريع.

وأشار إلى أن خطة القطار السريع تشمل 5 خطوط بإجمالي أطوال يصل إلى 2250 كيلومترًا، لافتًا إلى أن مصر أصبحت الدولة الخامسة عالميًا في مجال السكك الحديدية.

وأكد الوزير أن مدينة العاشر من رمضان لم تصل إليها شبكة للسكك الحديدية إلا في الوقت الحالي، كما يجري العمل على خط يربط منطقة المناشي بمدينة السادس من أكتوبر.

توسعات الموانئ وزيادة الطاقة الاستيعابية

وفيما يتعلق بالموانئ، قال كامل الوزير إن الموانئ المصرية لم تكن تمتلك أرصفة تسمح باستقبال السفن التي يزيد غاطسها على 8 أمتار وحمولتها على 10 آلاف طن، ما كان يضطر إلى تفريغ البضائع في البحر قبل نقلها إلى الموانئ.

وأضاف أن مصر تمتلك حاليًا نحو 100 كيلومتر من الأرصفة البحرية، بأعماق تصل إلى 25 مترًا، بما يسمح باستقبال السفن العملاقة، ومنها السفن التي تنقل حمولات تصل إلى 400 ألف طن من الحديد والخردة، مشيرًا إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه المشروعات.

وأوضح الوزير أن عدد الموانئ المصرية كان يبلغ 14 ميناءً، مع العمل على إنشاء 4 أو 5 موانئ جديدة في أقصى جنوب البلاد، ليصل الإجمالي المستهدف إلى 19 ميناءً.

ولفت إلى أن هذه الموانئ تستهدف استيعاب نحو 40 مليون حاوية و400 مليون طن من البضائع سنويًا، في إطار تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز قدرة الموانئ المصرية على استقبال السفن والتعامل مع حركة التجارة والبضائع.

وزير النقل أرصفة موانئ بحرية كامل الوزير برج العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

ترشيحاتنا

المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء

متحدث الوزراء: منتدى مصر يستعرض إنجازات 12 عاما ويطرح رؤى المستقبل

أحمد موسى

أحمد موسى: القاهرة الجديدة يعيش فيها ٣ مليون مواطن وفي ٦ أكتوبر يعيش ٣ مليون

وزير النقل

وزير النقل: مترو الإسكندرية يدخل الخدمة في أبريل المقبل.. ونستهدف رفع عدد الموانئ إلى 19 ميناء

بالصور

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد