بدء التشغيل التجريبي لمشروع مترو الإسكندرية في يونيو 2027

كشف الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، آخر مستجدات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر»، موضحاً أن نسبة تنفيذ الأعمال الاعتيادية للمشروع بلغت 80%، والأعمال الإلكتروميكنيك من سكك وأنظمة كهربائية بلغت 60%.

استيراد قطارين فقط من الصين وسيتم تصنيع بقية الوحدات المتحركة في مصنع نيرك

وأوضح الدكتور طارق جويلي في تصريحات صحفية، أنه بالنسبة للوحدات المتحركة، سيتمّ استيراد قطارين فقط من الصين وسيتم تصنيع بقية الوحدات المتحركة في مصنع نيرك، موضحاً أنه من المقرر وصول أول قطارين في أول العام المقبل، تمهيدا لتشغيل مترو الإسكندرية في شهر يونيو 2027.