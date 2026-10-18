وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجّه بتشكيل لجنة علمية لدراسة محمية العميد وحماية التنوع البيولوجي

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع السيدين عبد الله الجابري وناصر الكعبي، عضوي مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على طائر الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل التعاون المشترك لحماية محمية العميد بمحافظة مطروح، والحفاظ على مواردها الطبيعية وموائلها البيئية.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، واللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تعزيز التعاون في مجال حماية المحميات الطبيعية، والاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة في تطوير آليات الإدارة والحماية، بما يسهم في الحفاظ على النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي، مع مراعاة الخصائص الطبيعية لكل محمية واحتياجاتها البيئية، لضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

واستعرض الاجتماع أوجه التعاون المصري الإماراتي في مجال حماية الحياة البرية، ومن بينها مشروع إطلاق وإعادة توطين 2000 طائر من الحبارى الإفريقية بمحمية العميد، بالتعاون بين جهاز شؤون البيئة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت جهود المشروع إجراء تحاليل الحمض النووي ودراسات البيولوجيا الجزيئية، ومقارنة النتائج بالعينات المرجعية المحفوظة في المكتبات الجينية، بما يتوافق مع اشتراطات حماية البيئة والتنوع البيولوجي والاتفاقيات الدولية المعنية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية وضع آليات واضحة لصون التنوع البيولوجي بالمحمية، وحماية الطيور التي تعتمد على موائلها الطبيعية، مع تحديد الضوابط والاشتراطات البيئية اللازمة للحفاظ على مكوناتها الطبيعية، بما يضمن حماية الحياة البرية واستدامة الموارد الطبيعية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتشكيل لجنة علمية متخصصة تضم خبراء من خارج الوزارة وممثلين عن قطاع المحميات الطبيعية، لإجراء دراسة متكاملة لمحمية العميد، تتناول خصائصها ومكوناتها وتكويناتها البيئية، وتقييم مقومات التنوع البيولوجي بها، وتحديد أفضل الآليات والإجراءات اللازمة لحماية مواردها الطبيعية وموائلها، بما يدعم استدامة نظمها البيئية.

جدير بالذكر أن طائر الحبارى الإفريقي ينتشر في دول شمال إفريقيا، ومنها مصر. وشهدت محمية العميد بمحافظة مطروح، في يونيو 2022، إطلاق وإعادة توطين 2000 طائر من هذا النوع، في إطار بروتوكول التعاون بين جهاز شؤون البيئة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستهدف البروتوكول تنفيذ الأبحاث والأنشطة المشتركة لاستعادة الحبارى والمحافظة عليها، وتبادل الخبرات ورفع القدرات الوطنية في مجال حماية الحياة البرية والإدارة المستدامة للطيور والأنواع الرئيسية.