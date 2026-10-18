قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق: بعد انتقادات واقعة ناصر منسي.. عرضت لقطة لاعب الأهلي واتوقف 6 شهور
وليمة الفرح تتحول لمأساة.. 110 مصابين بأعراض تسمم في زفاف في العياط
رئيس مجلس القيادة اليمني: نشيد بالموقف المصري الشجاع إلى جانب السعودية
خبير علاقات دولية: انزعاج واشنطن من اعتداءات المستوطنين لا يعني تغيير سياستها .. صور
تشكيل الزمالك 2007 لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري العام للشباب والناشئين
حسام غالي: العلاقة بين الشناوي وحسام حسن لن تعود كما كانت.. ويستشهد بتجربة مع «جوزيه»
العد التنازلي لتغيير الساعة.. مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي وقرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق الأنشطة التجارية
مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطوخ| القصة الكاملة
إحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته عروسة المنوفية للمفتي
غلط واتحاسب .. سيف زاهر يحذر من تصعيد أزمة ناصر منسي داخل الزمالك
باستثمارات 4.6 مليار جنيه.. الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية
البرلمان يبدأ جلسة طارئة لبحث قرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجّه بتشكيل لجنة علمية لدراسة محمية العميد وحماية التنوع البيولوجي

حماية الحياة البرية
حماية الحياة البرية
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع السيدين عبد الله الجابري وناصر الكعبي، عضوي مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على طائر الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل التعاون المشترك لحماية محمية العميد بمحافظة مطروح، والحفاظ على مواردها الطبيعية وموائلها البيئية.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، واللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تعزيز التعاون في مجال حماية المحميات الطبيعية، والاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة في تطوير آليات الإدارة والحماية، بما يسهم في الحفاظ على النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي، مع مراعاة الخصائص الطبيعية لكل محمية واحتياجاتها البيئية، لضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

واستعرض الاجتماع أوجه التعاون المصري الإماراتي في مجال حماية الحياة البرية، ومن بينها مشروع إطلاق وإعادة توطين 2000 طائر من الحبارى الإفريقية بمحمية العميد، بالتعاون بين جهاز شؤون البيئة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت جهود المشروع إجراء تحاليل الحمض النووي ودراسات البيولوجيا الجزيئية، ومقارنة النتائج بالعينات المرجعية المحفوظة في المكتبات الجينية، بما يتوافق مع اشتراطات حماية البيئة والتنوع البيولوجي والاتفاقيات الدولية المعنية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية وضع آليات واضحة لصون التنوع البيولوجي بالمحمية، وحماية الطيور التي تعتمد على موائلها الطبيعية، مع تحديد الضوابط والاشتراطات البيئية اللازمة للحفاظ على مكوناتها الطبيعية، بما يضمن حماية الحياة البرية واستدامة الموارد الطبيعية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتشكيل لجنة علمية متخصصة تضم خبراء من خارج الوزارة وممثلين عن قطاع المحميات الطبيعية، لإجراء دراسة متكاملة لمحمية العميد، تتناول خصائصها ومكوناتها وتكويناتها البيئية، وتقييم مقومات التنوع البيولوجي بها، وتحديد أفضل الآليات والإجراءات اللازمة لحماية مواردها الطبيعية وموائلها، بما يدعم استدامة نظمها البيئية.

جدير بالذكر أن طائر الحبارى الإفريقي ينتشر في دول شمال إفريقيا، ومنها مصر. وشهدت محمية العميد بمحافظة مطروح، في يونيو 2022، إطلاق وإعادة توطين 2000 طائر من هذا النوع، في إطار بروتوكول التعاون بين جهاز شؤون البيئة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستهدف البروتوكول تنفيذ الأبحاث والأنشطة المشتركة لاستعادة الحبارى والمحافظة عليها، وتبادل الخبرات ورفع القدرات الوطنية في مجال حماية الحياة البرية والإدارة المستدامة للطيور والأنواع الرئيسية.

طائر الحبارى بالإمارات محمية العميد بمطروح التنوع البيولوجي حماية الحياة البرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

معتمد جمال

«دويدار»: خصم 500 ألف جنيه من ناصر منسي.. وقرار معتمد جمال «صحيح»

ترشيحاتنا

وزير الإنتاج الحربي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة".. ويوجّه بالعمل على سرعة الانتهاء منها وفقًا لأعلى المعايير

وزير الإنتاج الحربي يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظات

الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق

وصول 6 قطارات بالخط الرابع للمترو.. ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ الكلية للمرحلة الأولى

مدينة جديدة

خلال مؤتمر صحفي.. تفاصيل مدينة جديدة متكاملة بشرق القاهرة

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد