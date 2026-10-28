قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنتاجون: ارتفاع تكلفة الحرب مع إيران إلى أكثر من 47 مليار دولار
مُلتزمون بتفكيك حماس.. «أيزنكوت» يدعو نتنياهو إلى قبول الهزيمة
نتنياهو يقلب الطاولة على آيزنكوت.. 52 مقعداً لكتلته مقابل 50 للمعارضة في تحديث القناة 12
إبراهيم فايق يُدافع عن محمد هاني بعد التعادل مع القناة: متحطوش في نفس حتة إمام عاشور
«شبانة» يُهاجم لجنة الحكام بعد تجاهل لقطات القمة: الزمالك أرعب اللجنة.. وأنا مصدوم من موقفها
موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره
محمد مهدي: الزمالك سلّم ملف الكرة لجون إدوارد.. والإدارة ارتكبت أخطاء عديدة
شبانة: ما حدث في رحلة الزمالك إلى رواندا يستوجب تدخلًا حاسمًا من الإدارة
الانتخابات الإسرائيلية.. «فرانس 24»: لن تكون هناك حكومة جديدة بدون دعم من أصوات عربية
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026
خالد الغندور يكشف كواليس تحرّك معتمد جمال في أزمة «شيكو بانزا»
ناقد رياضي: إعلام الزمالك لم ينفِ واقعة شيكو بانزا.. وأحمد فتوح رفض عقوبته بسببه | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مترو الإسكندرية.. مشروع استراتيجي يغير وجه الحياة في المحافظة الساحلية| صور

مترو الإسكندرية
مترو الإسكندرية
قسم اخبار البلد

مع إعلان وزير النقل المهندس كامل الوزير، خلال فعاليات منتدى مصر 2026 قبل أيام، دخوله الخدمة شهر أبريل المقبل، يعتبر مترو الإسكندرية، واحدا من أهم مشروعات النقل الحضري والاستراتيجية التي من شأنها تغيير وجه الحياة في المحافظة الساحلية. 

وتتجلى أهمية المشروع في أنه سيسهم في تحقيق الربط المباشر بين مدينة الإسكندرية ومطار برج العرب، كما سيتكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة منها الآتي:

- خط سكك حديد (القاهرة/ الإسكندرية) بمحطتي مصر وسيدي جابر

- ترام الرمل بمحطتي سيدي جابر وفيكتوريا؛

- خط سكك حديد رشيد بمحطة المعمورة؛

- الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في محطة برج العرب مستقبلا.

كما سيسهم المشروع في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات والضوضاء والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين إلى جانب تقليل الاختناقات المرورية.

مترو الإسكندرية أهمية المشروع خط سكك حديد منتدى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

شيكو بانزا

غليان داخل الزمالك بسبب واقعة شيكو بانزا في رواندا.. ومطالب بإبعاده

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري

زيادة اسعار السجائر

%12 خلال أيام.. موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة

سعر الدولار اليوم

تجاوز 56 جنيها.. سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

إنزاجي

«إنزاجي» يُعلّق على خسارة الهلال أمام الشمال: أشعر بالغضب والإحباط

أقطاي عبدالله

محمد صدق : طنطا تقدّم بشكوى رسمية ضد إنبي بسبب أقطاي عبدالله

رياض محرز

رياض محرز يتألق في انتصار «الشمال القطري» التاريخي على «الهلال» بثلاثية

بالصور

بفستان ذهبي.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة أمام الأهرامات.. شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

حقن التخسيس مجهولة المصدر تُثير المخاوف .. أحذّر من فقدان الوزن السريع

مخاطر حقن التخسيس مجهولة المصدر
مخاطر حقن التخسيس مجهولة المصدر
مخاطر حقن التخسيس مجهولة المصدر

أطعمة تحمي من سرطان القولون .. مناسبة للإفطار والغداء والعشاء

النظام الغذائي في الوقاية من سرطان القولون؟
النظام الغذائي في الوقاية من سرطان القولون؟
النظام الغذائي في الوقاية من سرطان القولون؟

بإطلالة أنثوية.. نجلاء بدر تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد