مترو الإسكندرية.. مشروع استراتيجي يغير وجه الحياة في المحافظة الساحلية| صور

مع إعلان وزير النقل المهندس كامل الوزير، خلال فعاليات منتدى مصر 2026 قبل أيام، دخوله الخدمة شهر أبريل المقبل، يعتبر مترو الإسكندرية، واحدا من أهم مشروعات النقل الحضري والاستراتيجية التي من شأنها تغيير وجه الحياة في المحافظة الساحلية.

وتتجلى أهمية المشروع في أنه سيسهم في تحقيق الربط المباشر بين مدينة الإسكندرية ومطار برج العرب، كما سيتكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة منها الآتي:

- خط سكك حديد (القاهرة/ الإسكندرية) بمحطتي مصر وسيدي جابر

- ترام الرمل بمحطتي سيدي جابر وفيكتوريا؛

- خط سكك حديد رشيد بمحطة المعمورة؛

- الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في محطة برج العرب مستقبلا.

كما سيسهم المشروع في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات والضوضاء والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين إلى جانب تقليل الاختناقات المرورية.