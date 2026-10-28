صحة المنيا تعلن بدء إجراءات تسليم أخصائي التمريض دفعة 2024 لاستلام العمل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنيا ، بدء إجراءات تسليم أخصائي التمريض خريجي دفعة 2024 المكلفين لاستلام العمل ، وذلك في ضوء القرار رقم 260 لسنة 2026 بشأن تكليف خريجي دفعة 2024 ، الصادر من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وقالت الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه حرصاً على حسن التنظيم وتيسير الإجراءات وسرعة إنهائها، تم وضع جدول زمني محدد لاستقبال المكلفين وفقاً للجهات التابعين لها، بدء من الاحد المقبا ولمدة 10 أيام علي النحو التالي:

​🔹 الأحد 1 نوفمبر 2026 : مستشفى مطاي المركزي

🔹 الإثنين 2 نوفمبر 2026 : مستشفى بني مزار المركزي

🔹 الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 : مستشفى مصر الحرة ، ومستشفى صدر المنيا

🔹 الأربعاء 4 نوفمبر 2026 :مستشفى صدر بني مزار ،ومستشفى حميات بني مزار ، ومستشفى صدر ملوي ، ومستشفى رمد ملوي ، ومستشفى الجهاز الهضمي والكبد بملوي

🔹 الخميس 5 نوفمبر 2026 : مستشفى الفكرية المركزي

🔹 الأحد 8 نوفمبر 2026 :

مدرسة أبو الوقف ، ومدرسة أشمونين بالمنيا ، ومدرسة زهرة بنين ، ومستشفى حميات العدوة ، ومستشفى حميات سمالوط

🔹 الإثنين 9 نوفمبر 2026 :

مستشفى حميات المنيا

🔹 الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 : مستشفي مغاغة المركزي ، ومستشفي حميات مغاغة

​وبالنسبه لمسوغات التعيين ، اعلنت مديرية الصحة المكلفين تجهيز وإحضار جميع مسوغات التعيين المطلوبة كاملة لإنهاء إجراءات استلام العمل بسهولة ويسر.

، ونوهت انه لن يتم قبول الملفات غير المستوفاة ، مع ضرورة الالتزام والحضور في الموعد المحدد لكل جهة وفقاً للجدول المعلن والتعليمات المنظمة، لضمان حسن التنظيم وسهولة إنهاء الإجراءات .