قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة لمناقشة الملفات الخدمية والاستثمارية
مجلس الوزراء يعلن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
الأوراق والمستندات المطلوبة.. تفاصيل قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي 2026
استقرار الطقس بمدن البحر الأحمر باستثناء مرسى علم.. توقف مياه سيل وادي الغدير
5753 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بـ15 محافظة.. تفاصيل
جهاز مستقبل مصر يعزز توفير السلع للمواطنين عبر أكثر من 1500 منفذ لـ«سوبر توفير»
سكك حديد مصر: بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من مساء الخميس
تكريم جديد لـ"محمد صلاح" في تركيا.. إطلاق اسمه على أحد شوارع طرابزون
نائب رئيس الوزراء يبحث جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات
قطع مياه الشرب 4 ساعات عن 3 مناطق بـ أكتوبر بسبب عطل طارئ
مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026
صادرات الطباعة والتغليف والورق ترتفع 23% إلى 867 مليون دولار خلال 9 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة المنيا تعلن بدء إجراءات تسليم أخصائي التمريض دفعة 2024 لاستلام العمل

مديرية الصحة تعلن تسليم العمل
مديرية الصحة تعلن تسليم العمل
ايمن رياض

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنيا ، بدء إجراءات تسليم أخصائي التمريض خريجي دفعة 2024 المكلفين لاستلام العمل ، وذلك في ضوء القرار رقم 260 لسنة 2026 بشأن تكليف خريجي دفعة 2024 ، الصادر من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وقالت الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه حرصاً على حسن التنظيم وتيسير الإجراءات وسرعة إنهائها، تم وضع جدول زمني محدد لاستقبال المكلفين وفقاً للجهات التابعين لها، بدء من الاحد المقبا ولمدة 10 أيام علي النحو التالي:

​🔹 الأحد 1 نوفمبر 2026 :  مستشفى مطاي المركزي

🔹 الإثنين 2 نوفمبر 2026 :  مستشفى بني مزار المركزي

🔹 الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 : مستشفى مصر الحرة ، ومستشفى صدر المنيا 

🔹 الأربعاء 4 نوفمبر 2026 :مستشفى صدر بني مزار  ،ومستشفى حميات بني مزار ، ومستشفى صدر ملوي ، ومستشفى رمد ملوي ، ومستشفى الجهاز الهضمي والكبد بملوي

🔹 الخميس 5 نوفمبر 2026 : مستشفى الفكرية المركزي

🔹 الأحد 8 نوفمبر 2026 :

مدرسة أبو الوقف ، ومدرسة أشمونين بالمنيا ، ومدرسة زهرة بنين ، ومستشفى حميات العدوة ، ومستشفى حميات سمالوط

🔹 الإثنين 9 نوفمبر 2026 :

مستشفى حميات المنيا

🔹 الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 : مستشفي مغاغة المركزي ، ومستشفي حميات مغاغة

​وبالنسبه لمسوغات التعيين ، اعلنت مديرية الصحة المكلفين تجهيز وإحضار جميع مسوغات التعيين المطلوبة كاملة لإنهاء إجراءات استلام العمل بسهولة ويسر.

، ونوهت انه لن يتم قبول الملفات غير المستوفاة ، مع ضرورة الالتزام والحضور في الموعد المحدد لكل جهة وفقاً للجدول المعلن والتعليمات المنظمة، لضمان حسن التنظيم وسهولة إنهاء الإجراءات .

المنيا الصحة التمريض استلام العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

ساعة مازدا وسيكو

تصميم مازدا.. سيكو تكشف عن ساعة رياضية بسعر في متناول اليد

ماك بوك MacBook Neo 2

آبل تفعلها مجدداً.. كل ما نعرفه عن الجيل الثاني من أرخص MacBook Neo 2

تويوتا لاند كروزر وتاكوما

تويوتا تحول تاكوما و4Runner إلى مركبات مجنزرة لا تخشى الثلوج

بالصور

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة .. سر الطعم الغني

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها .. رقم 4 سيصدمك

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد