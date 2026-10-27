إزالة 1258 حالة تعدٍ بالمنيا.. والمحافظ يوجه بتكثيف حملات الموجة الـ30

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي انطلقت السبت 24 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 13 نوفمبر المقبل، مع مواصلة التصدي الفوري لأي تعديات جديدة، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق القانون دون تهاون.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع منع عودة التعديات التي تمت إزالتها، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية.

واستعرض اللواء كدواني نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ30، خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 16 أكتوبر الجاري، وأسفرت عن إزالة 1258 حالة تعدٍ ومخالفة، شملت 330 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و578 حالة بناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة 350 حالة من المتغيرات المكانية التي تم رصدها والتعامل معها.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتابع أعمال الإزالة على مدار الساعة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز التسعة، لمتابعة معدلات التنفيذ والتعامل مع أي معوقات ميدانية، وضمان تحقيق المستهدف من المرحلة الثالثة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في حماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والحفاظ على حق الشعب وترسيخ سيادة القانون.