محافظ المنيا وسط أهالي كفر خزام.. ويقرر منح سيدة مدفن| صور

بين عيدان القصب وخضرة الحقول، وعلى دكة بسيطة في قلب الريف، كانت عزومة الشاي والقصب التي جمعت اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بأهالي قرية كفر خزام، الذين استقبلوه ببساطتهم، ليتبادلوا معه الحديث عن أحوال قريتهم وما يتطلعون إليه من خدمات.

لم يكن اللقاء مجرد جلسة عابرة، بل فرصة استمع خلالها المحافظ إلى حكايات الأهالي عن التغيير الذي أحدثته مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في حياتهم، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وبين الحكايات، تحدث أحد المدرسين بالمعاش عن أثر هذه المشروعات في قريته، مستعيدًا روح المشاركة المجتمعية التي دفعته إلى التبرع بقطعة أرض لإقامة محطة رفع للصرف الصحي، إيمانًا منه بأن خدمة القرية مسئولية يتقاسمها الجميع.

ومن بين الحاضرين، جاءت السيدة سميحة تحمل مطلبًا يخص أسرتها، حيث طلبت تخصيص قطعة أرض لإقامة مدفن خاص بها.

استمع المحافظ إلى طلبها، ووجّه الوحدة المحلية بتوفير مدفن لها ضمن الأراضي المخصصة للجبانات، وفقًا للإجراءات المنظمة.

هكذا، تحولت عزومة القصب والشاي على دكة وسط الحقول إلى مساحة مفتوحة لحديث بلا حواجز، يجد فيه المواطن فرصة لعرض احتياجاته، ويجد المحافظ فرصة للاستماع عن قرب إلى تفاصيل الحياة اليومية لأهالي القرى، وما يتطلعون إليه من خدمات تمس حياتهم وأسرهم.