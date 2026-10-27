مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين يختتم التصفية النهائية لحفظ القرآن بمسابقة سفير القرآن

اختتم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الثلاثاء، التصفيات النهائية لمستوى حفظ القرآن الكريم كاملًا، ضمن الموسم الأول من المسابقة السنوية لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، التي تُقام تحت شعار «سفير القرآن».

اختتام التصفية النهائية لحفظ القرآن بمسابقة سفير القرآن

جاء ذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، وتحت إشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في علوم القرآن الكريم والقراءات؛ لتقييم أداء الطلاب المتأهلين وتحديد الفائزين بالمراكز الأولى.

وضمت لجنة التحكيم الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور عبد الفتاح الطاروطي، نائب شيوخ عموم المقارئ المصرية، حيث تولوا تقييم مستويات الحفظ، ودقة التلاوة، ومدى الالتزام بأحكام التجويد، وفقًا للضوابط العلمية المعتمدة.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن مسابقة «سفير القرآن» تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف برعاية الطلاب الوافدين المتميزين في حفظ القرآن الكريم وتجويده، وتشجيعهم على إتقان تلاوته، وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله تعالى، مشيرةً إلى أهمية هذه المسابقات في تنمية قدرات الطلاب، وترسيخ القيم القرآنية في نفوسهم، وتحفيزهم على مواصلة الحفظ والإتقان.

وشهدت المسابقة مشاركة طلاب وافدين من جنسيات متعددة، تنافسوا في مستويات الحفظ المختلفة. وكان المركز قد أجرى خلال الفترة الماضية التصفيات النهائية لمستويي حفظ وترتيل نصف القرآن الكريم، وحفظ وترتيل عشرة أجزاء من القرآن الكريم، وصولًا إلى ختام التصفيات النهائية لمستوى حفظ القرآن الكريم كاملًا، ضمن الموسم الأول للمسابقة، التي تستهدف تشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته.

ومن المقرر أن ينظم المركز حفلًا لتكريم الطلاب الفائزين وتسليمهم الجوائز، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته. وتتضمن المسابقة ثلاثة مستويات رئيسة، بإجمالي 60 جائزة؛ خُصص للمستوى الأول، وهو حفظ القرآن الكريم كاملًا، 20 جائزة، تبلغ قيمة الجائزة الأولى 40 ألف جنيه، وللمستوى الثاني، وهو حفظ نصف القرآن الكريم، 20 جائزة، تبلغ قيمة الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، فيما خُصص للمستوى الثالث، وهو حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، 20 جائزة، تبلغ قيمة الجائزة الأولى 20 ألف جنيه.

كما تتضمن المسابقة 10 جوائز تشجيعية للطلاب الوافدين المتميزين بحُسن الصوت في التلاوة، بقيمة 3 آلاف جنيه لكل جائزة.