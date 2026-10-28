محافظ المنيا: توزيع 65 ماكينة خياطة ومنح عينية للأسر الأولى بالرعاية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية التوسع في برامج التدريب المهني التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة من الأسر الأولى بالرعاية، وتأهيلها لسوق العمل، ومساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل مستدامًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وتعزيز فرص العمل والإنتاج.

وفي هذا الإطار، نُظمت احتفالية لتسليم منح عينية للمتدربات من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مشروع «بداية جديدة 2» الممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر ومركز تدريب آفاق، لدعم المتدربات ومساعدتهن على الاستفادة من المهارات الحرفية في إقامة مشروعات صغيرة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

حضر الاحتفالية الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات مديريتي العمل والتضامن الاجتماعي، حيث تضمنت المنح توزيع 65 ماكينة خياطة، فضلا عن مستلزمات وأدوات مهنية خاصة بمجال تصفيف الشعر، لدعم المتدربات اللاتي تلقين التدريب على حرفتي التفصيل والخياطة وتصفيف الشعر.

ويستهدف المشروع دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحويل التدريب المهني إلى فرص عمل ومشروعات إنتاجية تتيح للمتدربات الاستفادة من مهاراتهن وتحقيق عائد اقتصادي، مع تعزيز قدراتهن على تسويق منتجاتهن وفتح آفاق جديدة أمام مشروعاتهن الصغيرة، بما يدعم مشاركتهن في النشاط الاقتصادي ويوفر لهن فرصًا أفضل لتحسين مستوى معيشة أسرهن.

