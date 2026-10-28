ثقافة المنيا تنظم فعاليات ثقافية وفنية ضمن برنامج المواطنة بقريتي شم البحرية وهوارة

تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نظمت ثقافة المنيا فعاليات ثقافية وفنية بقريتي شم البحرية بمركز مغاغة، وهوارة بمركز مطاي، ضمن برنامج «المواطنة.. ثقافة وفن لكل مواطن»، الذي تنظمه وزارة الثقافة، وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بهدف نشر الوعي الثقافي وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة بين النشء والشباب.

واستضافت مدرسة شم البحرية الابتدائية عددًا من الفعاليات، تضمنت ندوة بعنوان «كنوز من ماضينا نبني بها المستقبل»، تناولت أهمية الاستفادة من إنجازات ورموز الماضي في مختلف المجالات، ودورها في غرس قيم حب الوطن والانتماء لدى الطلاب، وتشجيعهم على مواصلة مسيرة العلم والإبداع، إلى جانب ورشة فنية بعنوان «إبداعات حرة» لتنمية مواهب الطلاب ومهاراتهم الإبداعية، وورشة للأشغال اليدوية، فضلًا عن معرض ومنفذ لبيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي قرية هوارة بمركز مطاي، استضافت المدرسة المشتركة فعاليات مماثلة، شملت محاضرة بعنوان «ثقافة الهوية وأثرها في اتخاذ القرار»، تناولت دور الهوية الثقافية في تشكيل وعي الفرد وتعزيز انتمائه للمجتمع والوطن، وأهمية الوعي بالتراث والقيم المجتمعية في اتخاذ قرارات سليمة ومسؤولة.

الأنشطة الثقافية

كما تضمنت الفعاليات ورشة فنية حول المواطنة، استهدفت تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وترسيخ قيم حب الوطن واحترام حقوق الآخرين، إلى جانب ورشة للأشغال اليدوية، ومعرض ومنفذ لبيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بما يسهم في إتاحة الأنشطة الثقافية والفنية لأبناء القرى، وتنمية قدراتهم الإبداعية وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لديهم.

