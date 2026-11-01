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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 10 أطنان هياكل دواجن فاسدة داخل مخزن وثلاجة بدون ترخيص في الإسكندرية

الدواجن الفاسدة
الدواجن الفاسدة
أ ش أ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية حملة رقابية مكبرة بنطاق حي المنتزه أول، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

قاد الحملة المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه رضا حسن، مدير إدارة تموين المنتزه، و محمد العدوي، مدير إدارة تموين شرق، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن يحتوي على غرفة وثلاجة تجميد تعملان دون ترخيص من الجهات المختصة، وبداخلهما نحو 10 أطنان من هياكل ورقاب وأجنحة الدواجن دون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها، وتظهر عليها علامات واضحة للتلف والعفن، مع انبعاث روائح كريهة منها، بما يشير إلى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة.

وأكدت مديرية التموين استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي لكافة صور الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

مديرية التموين محافظة الإسكندرية حملة رقابية

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