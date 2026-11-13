يبدأ علي ماهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مشواره مع الفراعنة من مواجهة مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في بداية تحمل تشابهًا لافتًا مع تجربة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني.

مالاوي تعيد سيناريو فيتوريا.. علي ماهر يبدأ رحلته مع الفراعنة من نفس المحطة

وتولى علي ماهر المسؤولية الفنية خلفًا لحسام حسن، الذي قاد منتخب مصر خلال أول جولتين من التصفيات أمام أنجولا وجنوب السودان، ليكون الظهور الأول للمدرب الجديد بداية مرحلة مختلفة يسعى خلالها لإثبات قدرته على قيادة الفراعنة وتحقيق نتائج إيجابية.

وتعيد مواجهة مالاوي إلى الأذهان بداية روي فيتوريا مع المنتخب المصري، بعدما تولى المدرب البرتغالي المهمة خلفًا لإيهاب جلال، الذي قاد الفراعنة في أول جولتين من التصفيات أمام غينيا وإثيوبيا، قبل أن يبدأ فيتوريا مشواره الرسمي من الجولة الثالثة.

وكان منتخب مالاوي محطة الانطلاق الرسمية لفيتوريا، الذي نجح في تحقيق انتصارين متتاليين على المنافس ذاته، حيث حسم مواجهة القاهرة بهدفين دون رد، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا خارج ملعبه برباعية نظيفة، ليمنح الجماهير المصرية بداية قوية تحت قيادته.

وبات علي ماهر أمام فرصة لاستعادة ذكريات تلك الانطلاقة، في ظل التشابه بين ظروف توليه المسؤولية وتوقيت ظهوره الأول مع المنتخب الوطني، إلا أن المدرب المصري يدرك أن تكرار سيناريو فيتوريا لن يكون بالأمر السهل، خاصة أن الجماهير تنتظر رؤية بصمته الفنية وتحقيق بداية تمنح الفراعنة دفعة قوية لاستكمال مشوار التصفيات بنجاح.