شبكة إسكتلندية تكشف أسباب استبعاد هيثم حسن من مباراة كيلمارنوك

كشفت شبكة «Read Celtic» الإسكتلندية عن أسباب استبعاد الدولي المصري هيثم حسن من مواجهة كيلمارنوك الأخيرة، في ظل علامات استفهام تحيط بمستقبله مع فريق سيلتيك، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وأشارت الشبكة إلى أن قرار استبعاد اللاعب يبدو منطقيًا، بسبب عدم تقديمه الفاعلية الهجومية المطلوبة، إلى جانب تراجع التزامه بالأدوار الدفاعية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قدرته على إقناع الجهاز الفني بأحقيته في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

انقسام حول مستقبل هيثم حسن مع سيلتيك

وأوضحت الشبكة أن مستقبل هيثم حسن مع سيلتيك لا يزال غامضًا، في ظل تباين التقييمات بشأن تجربته، بين من يرى أنه لم يقدم المنتظر منه وأصبح أقرب إلى صفقة غير ناجحة، ومن يعتقد أنه يمتلك موهبة تحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل من أجل تطويرها والاستفادة من إمكاناته.

ريال أوفييدو يترقب مكافآت الصفقة

وتطرقت الشبكة إلى الجانب المالي للصفقة، مشيرة إلى صعوبة حصول ريال أوفييدو، نادي اللاعب السابق، على نحو 3 ملايين جنيه إسترليني، تمثل مكافآت مرتبطة بالأداء، في ظل عدم وضوح قدرة اللاعب على تحقيق الشروط المطلوبة للحصول على تلك المستحقات.

ويبقى مستقبل اللاعب المصري مع سيلتيك مرهونًا بقدرته على استعادة مستواه وتقديم الإضافة المنتظرة، سواء على المستوى الهجومي أو في الالتزام بالواجبات الدفاعية.