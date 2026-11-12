نجم سيلتيك السابق يحذر هيثم حسن بعد استبعاده أمام كليمارنوك

تلقى هيثم حسن، لاعب سيلتيك الأسكتلندي، تحذيراً من أحد نجوم النادي السابقين، عقب استبعاده من قائمة الفريق خلال مواجهة كليمارنوك، التي انتهت بفوز سيلتيك بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الدوري الأسكتلندي الممتاز.

وأبدى تشارلي مولجرو، نجم سيلتيك السابق، دهشته من غياب هيثم حسن عن قائمة المباراة، مشيراً إلى أن اللاعب المصري لم ينجح حتى الآن في تقديم التأثير المنتظر منه داخل الملعب، وفرض بصمته بشكل واضح على أداء الفريق.

وكان المدير الفني مارتن أونيل أوضح أن استبعاد هيثم حسن جاء في ظل المنافسة القوية بين اللاعبين للحصول على فرصة المشاركة وحجز مكان في التشكيل الأساسي.

وفي تصريحات لإذاعة «Go Radio»، أعرب مولجرو عن استغرابه من وجود سيباستيان تونكتي على مقاعد البدلاء بدلاً من اللاعب المصري، مؤكداً أن أجنحة الفريق مطالبة بتقديم إضافة هجومية مستمرة، أو تعويض ذلك ببذل مجهود كبير في الأدوار الدفاعية.

وقال مولجرو: «بصفتك جناحاً، يجب أن تكون قادراً على تقديم إضافة حاسمة في الهجوم، وإذا لم تتمكن من القيام بذلك بانتظام، فعليك على الأقل بذل جهد كبير داخل الملعب».

وأضاف أن هذا الأمر قد يكون أحد أسباب تفضيل أونيل لبعض اللاعبين، موضحاً أن يانج يقدم مجهوداً بدنياً كبيراً ويساهم في الواجبات الدفاعية، بينما يفقد هيثم حسن تركيزه أحياناً عندما لا تكون الكرة بحوزته.

وشدد نجم سيلتيك السابق على ضرورة أن يكون اللاعب الجناح أكثر دقة في إنهاء الهجمات وإرسال العرضيات وصناعة الفرص، مشيراً إلى أن الفريق لا يستطيع تحمل وجود لاعبين لا يقدمون الإضافة المطلوبة سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي.

كما جدد مولجرو اعتراضه على قرار وضع تونكتي ضمن قائمة البدلاء بدلاً من هيثم حسن، قائلاً إنه لا يفهم مبررات هذا الاختيار، رغم إدراكه أن المدير الفني يتعامل مع الأمر من منظور إدارة قائمة الفريق وتوزيع فرص المشاركة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المدرب مطالب باتخاذ قرارات صعبة، لكنه أشار إلى أنه لم يكن ليتخذ القرار نفسه لو كان في موقع مارتن أونيل.