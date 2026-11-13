ارتفاع الغاز الأوروبي 12% أسبوعيا مع انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية

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سجلت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً في ختام التعاملات الأسبوعية بنسبة بلغت 12%، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من أسبوع.

وجاء هذا الصعود الحاد نتيجة تعثر القنوات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات العسكرية الأخيرة في منطقة الخليج العربي، ما أثار مخاوف الأسواق بشأن تأمين الإمدادات للشتاء.

وصعد عقد غاز الشهر الأول في مركز "TTF" الهولندي المرجعي بنسبة 4.2% ليبلغ 96.18 يورو لكل ميغاوات/ساعة، بالتوازي مع ارتفاع العقود البريطانية المعادلة بنسبة 3.8% لتبلغ 239 بنساً لكل حرارية.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد ليؤكد انفصال أسواق الغاز الأوروبية عن أسعار النفط الخام العالمية، والتي استمرت في التراجع تحت ضغط زيادة المعروض على المدى القريب.