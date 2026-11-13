حملات رقابية لمتابعة توافر الاشتراطات القانونية والبيئية وصلاحية السلع بالإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات موسعة على الأسواق ومحال ومخازن بيع المواد الغذائية، لمتابعة صلاحية السلع ومدى توافر الاشتراطات القانونية والبيئية، ومنع استغلال المستهلكين، استجابة لتوجيهات المحافظ أيمن عطية بفرض الانضباط والحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت حملة نفذتها إدارات حي وسط عن غلق وتشميع محلين ومخزن لمزاولة النشاط دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 5 تقارير مخالفات لإدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و7 محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشآت، و6 محاضر بيئية، بالإضافة إلى توجيه 3 إنذارات لمخالفات الاشتراطات البيئية.

وشملت نتائج الحملة إعدام 12 كيلوجراماً من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات فساد وانتهت صلاحيتها، بالإضافة إلى 5 علب من الأغذية المتنوعة و10 لترات من الزيت واللبن منتهية الصلاحية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وفي حي ثان المنتزه، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والتفتيش على المحال العامة بشوارع بورسعيد والملك حفني السياحي وطريق الطابية بدائرة الحي.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على مركبتين صغيرتين، وتحرير 10 محاضر تموينية، ومحضرين لمخالفة الاشتراطات الصحية، ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى توجيه 4 إنذارات لاستصدار التراخيص، وتحرير محضرين لعدم اتخاذ اشتراطات الوقاية من الحريق.

كما تضمنت النتائج تحرير محضر و8 إنذارات للرصد البيئي، وتوجيه 4 إنذارات لمخالفات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم تحرير عقود للعاملين أو وجود ملفات لهم، فضلاً عن توجيه 5 إنذارات من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغلق منشأتين لمزاولة النشاط دون ترخيص.