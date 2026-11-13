بريطانيا: تعطل مايكروسوفت يؤثر بشكل خطير على الخدمات الصحية

تأثرت الخدمات الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والأطباء العامين، والشرطة، والصيدليات، بانقطاع عالمي في خدمات مايكروسوفت.

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أنه ينبغي على المرضى حضور مواعيدهم ما لم يُطلب منهم خلاف ذلك، بينما تحثّ العديد من قوات الشرطة الكبيرة الجمهور على الاتصال في حال رغبتهم بالإبلاغ عن جريمة. كما تأثرت المدارس بانقطاع الخدمة.

تأثر الخدمات الصحية في بريطانيا

وحذرت نقابة عمالية بريطانية، اليوم الجمعة من أن تعطل خدمات مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم كان له "تأثير خطير" على خدمة الصحة الحكومية في بريطانيا.

وقالت راشيل هاريسون، رئيسة الخدمات العامة في نقابة GMB، في البيان، إن موظفي الخدمة الصحية الوطنية (NHS) الذين يتلقون مكالمات الطوارئ "غير قادرين على إحالة تفاصيل المرضى بالطريقة المعتادة، مما يخلق تراكمًا هائلاً ويحتمل أن يؤدي إلى الفوضى".

تأثر الصيدليات بانقطاع خدمات مايكروسوفت

وقال متحدث باسم الرابطة الوطنية للصيدليات إن الانقطاع يؤثر على قدرة الصيدليات على التواصل مع عيادات الأطباء العامين وبعض المرضى، لذلك "قد تكون فترات الانتظار أطول من المعتاد وقد يكون هناك تأخير في بعض الوصفات الطبية".

ويرتبط جزء كبير من جدول مواعيد هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بمذكرات تستخدم نظام مايكروسوفت، لكن ممارسات سير العمل تختلف بين المستشفيات والمؤسسات الصحية.

هناك تقارير غير رسمية عن إلغاء عمليات الولادة القيصرية واقتصار المستشفيات على قبول الإحالات العاجلة فقط - على الرغم من أن التأثير على العلاجات الاختيارية لم يتم تأكيده بعد.

تأثر خدمات الإسعاف



وقالت راشيل هاريسون، الأمينة العامة لنقابة GMB، إن انقطاع الخدمة له "تأثير خطير" على سيارات الإسعاف وصناديق الخدمات الصحية الوطنية.

وقالت: "إن أولئك الذين يعملون في خدمات 111 و999 غير قادرين على إحالة تفاصيل المرضى بالطريقة المعتادة مما يخلق تراكمًا هائلاً ويحتمل أن يؤدي إلى الفوضى"، على الرغم من أن "مكالمات الطوارئ والحالات التي تهدد الحياة تبدو غير متأثرة".



الشرطة البريطانية تبلغ عن مشاكل بسبب تعطل مايكروسوفت



في غضون ذلك، أفادت قوات الشرطة في إنجلترا وويلز - بما في ذلك شرطة العاصمة، وشرطة مانشستر الكبرى، وشرطة اسكتلندا - بأن النماذج الإلكترونية قد تتأثر. وتحثّ هذه القوات المواطنين على الاتصال بها هاتفياً بشأن أي مسائل عاجلة أو غير طارئة.

وقالت داونينج ستريت إنها تسعى للحصول على "صورة كاملة" لمدى تأثير انقطاع الخدمة على الخدمات الحكومية.

في إنجلترا، حذرت رابطة الحكومات المحلية من احتمال تعطل بعض الخدمات، لكن تم وضع خطط لضمان "استمرار حصول الناس على الدعم الذي يحتاجونه".

نظراً لأن الانقطاع يؤثر على منصات تنظيمية واتصالية رئيسية متكاملة، فقد تأثرت العديد من أماكن العمل الأخرى.

أفاد بعض المعلمين بعدم قدرتهم على الوصول إلى تقاويمهم ورسائل البريد الإلكتروني وملفاتهم على خوادم السحابة، بينما طُلب من أولياء الأمور في عدة مناطق من اسكتلندا الاتصال هاتفياً للإبلاغ عن حالات الغياب بدلاً من استخدام البريد الإلكتروني.

في أماكن أخرى:

أعلنت شركة البريد الملكي أن بعض خدماتها الإلكترونية غير متاحة، وأن الإشعارات عبر البريد الإلكتروني المتعلقة بالتسليمات قد تتأثر، لكن البريد لا يزال يُجمع ويُسلم كالمعتاد.

ولم يتمكن أعضاء البرلمان من الوصول إلى حساباتهم البرلمانية، وقال متحدث رسمي إن هناك ترتيبات بديلة مطبقة.

كما أكد أعضاء البرلمان الاسكتلندي أن أنظمة البريد الإلكتروني في هوليرود معطلة، مما يعني أنهم غير قادرين على التواصل مع ناخبيهم أو الوصول إلى القضايا العاجلة.

فيما تتجه بعض الشركات إلى استخدام الورق أو الانتقال إلى منصات اتصال مختلفة مثل واتساب.