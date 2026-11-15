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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد غياب 11 عاماً.. رونالدينيو يبدأ أساسياً مع رافينا ضد فورلي في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي

رونالدينيو
رونالدينيو
أ ش أ

صدرت، اليوم الأحد، التشكيلة الرسمية التي تضم رونالدينيو ضمن التشكيلة الأساسية لفريق "رافينا" في مباراته أمام "فورلي" ضمن منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الثالثة؛ وهي أول مشاركة احترافية للنجم البرازيلي منذ أكثر من 11 عاماً.

وعاد رونالدينيو، البالغ من العمر 46 عاماً، عن قرار اعتزاله ليخوض أول مباراة احترافية له منذ عام 2015، وذلك بقميص نادي "رافينا" في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2005 قد انضم لصفوف "رافينا" خلال الصيف، مع وعود بمشاركته في مباراة رسمية واحدة على الأقل مع الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة.

وظهر اسم رونالدينيو ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة "فورلي" يوم الأحد، حيث سيرتدي القميص رقم 10، ومن المتوقع أن يشغل مركز الجناح الأيسر ضمن خطة لعب تعتمد على أسلوب 4-3-3.

رونالدينيو التشكيلة الأساسية فريق رافينا

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