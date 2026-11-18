تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي (IBTM World 2026)، الذي انطلقت فعالياته بمدينة برشلونة الإسبانية، وتستمر خلال الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر الجاري، ويُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE).

وزارة السياحة والآثار

افتتح الجناح المصري السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى مملكة إسبانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور الأستاذة نورهان بدران سكرتير ثالث بالسفارة المصرية بمدريد، ووفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي يضم الأستاذة هند رضوان مدير وحدة آسيا والباسيفيك بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، والأستاذة إيمان جابر عضو فني بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، والأستاذة آية الله معتز عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات، إلى جانب ممثلي القطاع السياحي المصري المشاركين في المعرض.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد يوسف أن المشاركة المصرية في المعرض تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنويع المنتجات السياحية وتعزيز تنافسية المقصد المصري في الأسواق الدولية، مع التركيز على الترويج للمنتجات السياحية الواعدة، وفي مقدمتها سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، باعتبارها أحد الأنماط السياحية ذات القيمة الاقتصادية المضافة، لما تسهم به في جذب شرائح سياحية ذات إنفاق مرتفع وزيادة متوسط مدة الإقامة.

وأوضح أن مصر تمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلها لاستضافة كبرى المؤتمرات والفعاليات الدولية، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، ومراكز المؤتمرات وقاعات الاجتماعات المجهزة، وشبكة المطارات الدولية، والمنشآت الفندقية المؤهلة لاستضافة الفعاليات، فضلًا عن تنوع المقومات السياحية والأثرية والطبيعية، بما يتيح تقديم تجارب متكاملة تجمع بين المشاركة في الفعاليات المهنية والاستمتاع بالمنتجات السياحية المتنوعة التي يقدمها المقصد المصري.

وأشار إلى أن زيادة مساحة الجناح المصري وعدد العارضين المشاركين هذا العام تعكس اهتمام القطاع السياحي المصري بهذا المنتج الواعد، وحرص الهيئة على تعزيز حضور مصر في المعارض الدولية المتخصصة، وإتاحة المزيد من الفرص للتواصل المباشر بين ممثلي القطاع الخاص المصري ومنظمي المؤتمرات والفعاليات الدوليين، بما يدعم بناء شراكات مهنية جديدة واستقطاب المزيد من الفعاليات إلى مصر.

وأضاف أن الهيئة تعمل على ترسيخ مكانة مصر كوجهة دولية متميزة لسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والحوافز، من خلال تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والشركات المتخصصة، والترويج للإمكانات التنظيمية والخدمات السياحية والفندقية التي تتمتع بها الوجهات المصرية المختلفة، لافتاً إلى أن استضافة مصر للعديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى تعكس ما تتمتع به من قدرات تنظيمية وبنية تحتية مؤهلة، كما تتيح فرصة للتعريف المباشر بالتطور الذي يشهده المقصد المصري أمام صناع القرار ومنظمي المؤتمرات الدوليين، بما يسهم في تعزيز الثقة في إمكاناته، وفتح آفاق جديدة للتعاون واستضافة المزيد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

وعلى هامش المعرض، عقد الدكتور أحمد يوسف عددًا من اللقاءات المهنية مع ممثلي كبرى المنظمات الدولية المتخصصة في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات، تناولت بحث فرص التعاون المشترك، وتعزيز التواصل مع منظمي المؤتمرات وبرامج الحوافز الدوليين، واستعراض المقومات التنافسية التي تؤهل مصر لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات والاجتماعات الدولية. كما أجرى سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية المتخصصة في هذا القطاع، استعرض خلالها تطور منتج سياحة المؤتمرات والحوافز في مصر، والفرص التي يوفرها للمؤسسات والجمعيات الدولية، مسلطًا الضوء على قدرة المقصد المصري على الجمع بين الإمكانات التنظيمية والمهنية اللازمة لإنجاح الفعاليات الدولية، والتجارب السياحية والثقافية الفريدة التي تثري تجربة المشاركين في هذه الفعاليات.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تشارك في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 300 متر مربع، بزيادة قدرها نحو 76% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع عدد العارضين المصريين إلى 24 عارضًا، بنسبة زيادة بلغت 50%، يمثلون 13 منشأة فندقية و10 شركات سياحة مصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

ويتميز الجناح المصري بتصميم معماري يجمع بين أصالة الطابع المصري وحداثة التصميم، من خلال واجهات مستوحاة من المعابد المصرية القديمة، وشاشات رقمية تعرض محتوى بصريًا متنوعًا يبرز المقومات السياحية المصرية.

كما يضم الجناح مجموعة من وسائل العرض والتجارب التفاعلية الحديثة، تشمل ركن الواقع الافتراضي (VR Booth)، وغرفة العرض التفاعلي الغامر (Immersive Room)، وعروض الهولوجرام (Hologram)، بما يتيح للزائرين التعرف على تنوع المقاصد والتجارب السياحية المصرية بأساليب مبتكرة، إلى جانب غرفة مخصصة لعقد الاجتماعات واللقاءات المهنية مع شركاء صناعة السياحة الدوليين.