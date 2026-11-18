انطلقت الفعاليات التمهيدية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 اليوم / الأربعاء / في منطقة البحر الميت بالأردن، الذي يفتتح أعماله رسميًا غدًا / الخميس / في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

يعرض الأردن خلال المؤتمر 41 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار، في قطاعات تشمل المياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، ويجمع المؤتمر ممثلين عن 51 دولة، وتشارك في أعماله 318 شركة من القطاع الخاص.

وتجمع الفعاليات التمهيدية اليوم مسؤولين حكوميين ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية لبحث مشروعات محددة، من بينها تطوير الاستثمارات البحرية والصناعية في العقبة، ومشروع مدينة عمرة، وفرص الاستثمار في المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي، ويتضمن برنامج اليوم جلسات حول تمويل المشروعات عبر أسواق رأس المال الأردنية، وبناء شراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتبحث جلسات الغد أولويات الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وآليات تمويل مشروعات القطاعين العام والخاص، ودور الأردن في ربط أسواق المنطقة ودعم جهود إعادة الإعمار، كما تبحث الجلسات فرص الاستثمار في تخزين الطاقة وتطوير شبكات الكهرباء، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، والسكك الحديدية، والتقنيات التي ترفع كفاءة إمدادات المياه.

ويتضمن برنامج المؤتمر لقاءات مباشرة تجمع الشركات الأردنية والأوروبية بالمستثمرين ومؤسسات التمويل لبحث المشروعات المعروضة، وتعتزم الحكومة الأردنية متابعة المباحثات مع المستثمرين بعد المؤتمر للانتقال بالمشروعات إلى مراحل التفاوض والتمويل والتنفيذ.